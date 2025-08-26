Un pod din Arad trebuie „ușurat” cu 1.500 de tone pentru a putea fi folosit. Amenda primită de constructor

Noul pod hobanat din municipiul Arad, care a costat 165 de milioane de lei dar nu a mai fost recepţionat de administraţia locală în urma unor deformări vizibile apărute înainte de inaugurare, va fi „uşurat” cu până la 1.500 de tone pentru a se remedia problemele, urmând să se renunţe la straturi de asfalt de la trotuare, la borduri sau alte elemente, informează Agerpres.

Primarul oraşului Arad, Călin Bibarţ, a prezentat situaţia podului într-o conferinţă de presă organizată, marţi după-amiază, în faţa structurii nerecepţionate, la care au luat parte şi reprezentanţi ai proiectantului şi constructorului.

Darea în folosință, amânată cu șase luni

Edilul a anunţat că remedierea problemelor de la podul hobanat a început, iar acesta ar trebui să fie dat în circulaţie cel târziu în luna decembrie, deşi iniţial era planificat să fie deschis la începutul verii.

Primarul a spus că a fost stabilită soluţia tehnică de remediere, iar aceasta prevede mai multe etape de lucru, între care demontarea unor elemente ale podului, frezarea straturilor de asfalt de la trotuare, pentru a se reduce greutatea structurii înainte ca hobanele să fie reglate din nou, astfel încât să dispară „valurile” care sunt vizibile la nivelul părţii carosabile.

El a subliniat că „podul respectă cerinţele de rezistenţă şi stabilitate pentru care a fost proiectat”, dar nu sunt respectate „cerinţele vizuale”, motiv pentru care s-a refuzat recepţia lucrării.

„Asta ca să închidem orice discuţie care a fost de-a lungul ultimelor luni, cum că azi-mâine podul se prăbuşeşte. Şi eu am pus întrebări suplimentare, mi s-a spus că ar putea fi dat în folosinţă, doar că, evident, noi refuzăm, pentru că este acea neconformitate vizuală. Pentru corecţiile ce urmează a fi făcute, s-au propus mai multe faze. Prima etapă este readucerea podului la linia roşie, adică la forma şi nivelul la care ar trebui să fie, apoi, în etapa a doua, diminuarea unor sarcini permanente pentru a corecta deformarea”, a spus primarul.

Constructorul va scoate asfalt și borduri de pe pod

Înainte de retensionarea hobanelor, vor fi demontate elemente ale structurii, cum ar fi parapetele metalice. Toate elementele demontate temporar vor fi reinstalate treptat, pentru a nu se produce alte deformări ale structurii.

Proiectantul şi constructorul au precizat că se va reduce greutatea finală a podului cu până la 1.500 de tone. Trotuarele, care erau la un nivel mai ridicat faţă de partea carosabilă, vor fi aduse la acelaşi nivel, astfel că se va renunţa la straturile de asfalt, dar şi la borduri.

„Dacă este cazul, se vor suplimenta firele din hobane, sau dacă nu este cazul, nu se suplimentează şi rămân cele care sunt acum”, a adăugat primarul. Toate remedierile vor fi făcute pe banii firmelor implicate în proiect, iar Primăria nu va plăti nimic suplimentar.

În 18 iunie, prefectul judeţului Arad, Mihai Paşca, a anunţat, într-o conferinţă de presă, că Inspectoratul de Stat în Construcţii a verificat lucrările şi a constatat „deformări” ale structurii podului, fiind aplicată o amendă constructorului.

„Recent, în ultimele săptămâni, Inspectoratul de Stat în Construcţii a realizat un astfel de control, ocazie cu care s-au constat acele deformări pe care le-am putut observa cu toţii şi care au apărut în faza finală a execuţiei lucrării, s-a aplicat cu acea ocazie şi o sancţiune contravenţională de către inspector constructorului şi s-a dispus remedierea deficienţelor constate printr-o modalitate care urmează să fie stabilită de către proiectant şi, bineînţeles, aprobată de către investitor”, afirmase prefectul, care nu precizase cuantumul amenzii.

Potrivit unor surse contactate de Agerpres, amenda aplicată constructorului a fost de 10.000 de lei, dar firma a avut posibilitatea de a plăti jumătate din amenda minimă de 1.000 de lei. Firma a achitat cei 500 de lei.

La aceeaşi dată, Primăria Arad a transmis, printr-un comunicat de presă, că deschiderea traficului pe noua construcţie se amână cu câteva luni. Instituţia arăta că recepţia lucrărilor nu poate avea loc acum „întrucât podul hobanat peste Mureş nu corespunde din punct de vedere tehnic”. „Pentru siguranţa traficului şi a tuturor celor care urmează să-l folosească sunt necesare reglaje suplimentare la nivelul hobanelor”, se menţiona în comunicat, în care se mai preciza că se aplică penalităţi constructorului, conform contractului.

Temeri legate de prăbușirea podului

În 17 iulie, consilierul municipal Dorian Curcanu (USR) afirma că noul pod construit peste Mureş riscă să se prăbuşească, ceea ce „ar fi cel mai mare eşec de infrastructură din 1990 încoace”.

„Podul nou riscă să cadă înainte să-l traverseze cineva. Treizeci de milioane de euro au fost aruncaţi pe geam. Atât a costat podul ruşinii lui Călin Bibarţ, care este gata să se prăbuşească, deşi nici nu a fost inaugurat. Trei ani au trecut cu probleme mari pe şantier, o dată muncitorii au fugit mâncând pământul, deoarece podul care n-a fost inaugurat deja a început să se clatine. Primarul, constructorul şi proiectantul au ascuns toate astea sub preş”, afirmase consilierul local.

Noul pod peste Mureş din municipiul Arad, care a costat 165,7 de milioane de lei, urma să fie dat în folosinţă în această vară. Lucrările au început în 2022, iar construcţia are 295 de metri lungime, o lăţime de 23,5 metri, are piste de biciclete şi iluminat decorativ pe bază de leduri. Podul va permite o legătură rutieră mai rapidă între mari cartiere ale municipiului, respectiv UTA, Confecţii, Pârneava, Alfa şi Aradul Nou.

Construirea podului a făcut parte dintr-un proiect mai amplu de realizare a unui nou traseu de transport public, cu o valoare totală de 227 de milioane de lei, fonduri europene. Proiectul mai include amenajarea de staţii de reîncărcare pentru autobuze electrice, modernizarea a 17 staţii de transport public şi construirea altor şase staţii noi, crearea, modernizarea sau extinderea a 20 de intersecţii semaforizate, dar şi plantarea a sute de arbori şi arbuşti de-a lungul drumurilor.