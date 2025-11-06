Un politolog explică de ce alegerile din 7 decembrie sunt un test pentru Nicușor Dan. Trei motive din cauza cărora cursa pentru București e mai strânsă ca niciodată

Scrutinul din Capitală din 7 decembrie nu va fi doar o competiție între partide, ci și un test politic pentru președintele Nicușor Dan, afirmă politologul Cristian Preda într-un articol publicat pe platforma 1848 Comunitatea Liberală.

„Scrutinul din Capitală din 7 decembrie e un test pentru partide. Dacă în 2024, USR și aliații săi din Dreapta Unită au reușit să ocupe locul întâi, cu un avans de un procent în fața PSD, în vreme ce PNL nu avea nici măcar jumătate din procentele liderilor, iar AUR era la 8 la sută, acum lucrurile ar putea sta diferit”, a scris Preda.

Potrivit profesorului de științe politice, cursa electorală din București se anunță mai echilibrată din mai multe motive: „În primul rând, fiindcă PNL și AUR au candidați mai puternici decât erau, în urmă cu un an, Sebastian Burduja și Mihai Enache. Primarul de la 6, Ciprian Ciucu, și animatoarea tv Anca Alexandrescu sunt cunoscuți de bucureșteni și au profiluri mai clar conturate decât predecesorii lor.”

„În al doilea rând, cursa va fi mai strânsă fiindcă PSD nu a mai ezitat în privința candidatului său: anul trecut, M. Ciolacu voia să o blocheze pe Firea, așa că, împreună cu N. Ciucă, l-au aruncat în cursă pe doctorul Cîrstoiu, pe care l-au abandonat după doar câteva zile.”

„În al treilea rând, competiția este organizată altfel: nu mai avem primarul în funcție care vrea realegerea și contestatarii săi, unul mai ambițios – a se citi: mai ridicol – decât altul, ci candidați noi, care vor să ocupe fotoliul lăsat gol de edilul-șef ajuns președinte”, a mai notat politologul.

Preda consideră că miza e ridicată și pentru Nicușor Dan, care „a hotărât să se implice în campanie” și îl sprijină pe Cătălin Drulă. „Transformând astfel alegerile într-un test politic major. Căci, dacă useristul pierde, va pierde și președintele.”

Potrivit politologului, pentru alți lideri, o înfrângere ar avea consecințe limitate: „Dacă nu câștigă Ciucu, premierul va fi zgâlțâit oleacă în partid, dar nu și-n afara lui. Lumea va uita a doua zi că Bolojan a susținut un învins. În schimb, pentru Nicușor Dan, miza politică e majoră.”

Pe 7 decembrie, miza PNL, a PSD și a AUR e să se înfrupte din voturile strânse de N. Dan în turul întâi de la prezidențiale, când a avut 361497 de cetățeni alături de el, sau pe 9 iunie 2024, la locale, când convinsese cu vreo nouă mii mai puțin, adică 352734 de bucureșteni

„E greu de crezut că Drulă va putea colecta 350 de mii de voturi. Dacă iese, însă, primar, lumea va număra mai greu câte voturi a pierdut cel mai influent susținător al său. Dar dacă useristul nu câștigă, adversarii președintelui vor face banner cu câte voturi i-au rămas în București”, a conchis Cristian Preda, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.