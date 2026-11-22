Incidentul a avut loc noaptea trecută în localitatea Ianova, de lângă Timișoara. Pompierul de 28 de ani a lovit un poliţist rutier care îl oprise în trafic în cadrul unui filtru și apoi a fugit de la locul accidentului, a anunțat IPJ Timiș, citat de Opinia Timișoarei.

Pompierul, tras pe dreapta de polițiști, a oprit, însă a refuzat să le ofere actele agenților și să se legitimeze.

„În momentul în care unul dintre polițiști s-a deplasat în fața autoturismului, pentru a observa numărul de înmatriculare și a identifica vehiculul, conducătorul auto a pornit brusc de pe loc, acroșându-l pe polițist. Polițistul s-a deplasat la o unitate medicală, în vederea efectuării investigațiilor de specialitate”, a anunțat IPJ Timiș.

În urma verificărilor, polițiștii au reușit identificarea șoferului, un bărbat de 28 de ani, iar la scurt timp acesta a fost depistat în localitatea Săcălaz si au localizat autoturismul în satul Remetea Mare.

„În urma testării specifice bărbatul avea o valoare de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, reieşind şi indicii cu privire la posibila prezenţă a unor substanţelor psihoactive”, a anunțat IPJ Timiș.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a eventualului consum de substanţe psihoactive, a precizat Poliţia Timiş.

Parchetul Militar Timisoara a preluat cazul. Pompierul va fi cercetat pentru părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.

ISU Timiş a transmis că se delimitează „ferm” de orice faptă şi de orice comportament care contravine legii.