Un port esențial pentru Rusia arde după un atac cu drone. Alertă în țările baltice și Finlanda

Un atac cu drone a provocat un incendiu în zona portuară din Ust-Luga de la Marea Baltică, în nord-vestul Rusiei, rănind trei muncitori, a afirmat miercuri pe Telegram guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko, potrivit Reuters.

El a declarat că, în urma atacului, o centrală electrică a fost, de asemenea, scoasă din funcțiune, în timpul atacului fiind doborâte 150 de drone deasupra regiunii Leningrad.

În această regiune rusă se află o mare rafinărie petrolieră, precum și orașul Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui Vladimir Putin.

Ust-Luga este un punct esențial de export de petrol, produse petroliere și cereale, alături de alte mărfuri.

Mai multe clipuri video neverificate postate online arată mai multe incendii și mari coloane de fum în zonă.

Ust luga under attack https://t.co/wwyXGXE7Ya — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 11, 2026

Ukrainian long-range drones struck the vital oil terminal in Ust Luga, Leningrad region, in Russia. https://t.co/EOEXVWmEFm — (((Tendar))) (@Tendar) November 11, 2026

Portul Ust-Luga a fost supus unor sancțiuni din partea Uniunii Europene, Canadei, Regatului Unit, Statelor Unite și Elveției.

Ust-Luga este unul dintre porturile rusești „utilizate pentru transportul țițeiului rusesc prin intermediul flotei fantomă și al altor practici de transport maritim nereglementate și cu risc ridicat”, potrivit Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătatea de Est a Comisiei Europene.

Alertă în statele baltice și Finlanda

Statele baltice – Lituania, Letonia și Estonia – au avertizat miercuri cu privire la o amenințare reprezentată de drone, iar Finlanda (țară care e și ea pe țărmul Mării Baltice) a adoptat restricții temporare parțiale privind spațiul aerian și maritim, pe fondul atacului.

Letonia și Lituania au avertizat miercuri populația din mai multe regiuni să se adăpostească, ca urmare a amenințărilor reprezentate de drone neidentificate care au pătruns în spațiul lor aerian prin teritoriul Rusiei sau al Belarusului, țări vecine, precizând că au fost ridicate avioane de vânătoare ale NATO pentru apărarea aeriană.

Nu s-au înregistrat cazuri de răniți, iar autoritățile lituaniene responsabile cu gestionarea crizelor au precizat că avertismentul lor a vizat al doilea oraș ca populație, Kaunas, cu aproximativ 300.000 de locuitori.

Finlanda, un alt vecin al Rusiei, a adoptat miercuri restricții temporare privind spațiul aerian și maritim în partea estică a Golfului Finlandei, au anunțat forțele sale de apărare pe X.

„Aceasta este o măsură de precauție menită să asigure siguranța civililor și să permită autorităților să contracareze eventualele drone”, au adăugat acestea.

Ce s-a întâmplat în trecut

Drone militare ucrainene au pătruns în trecut în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei, alimentând îngrijorarea că războiul din Ucraina se extinde către țările NATO care se învecinează cu Rusia și cu aliatul acesteia, Belarus.

Atunci când Ucraina a atacat porturile petroliere rusești de la Marea Baltică, unele dintre dronele sale au ratat țintele, provocând avertismente de securitate în țările vecine și chiar prăbușirea guvernului în Letonia, în acest an.

Moscova a acuzat Kievul că folosește spațiul aerian al NATO ca acoperire pentru atacuri, în timp ce Kievul susține că unele dintre dronele sale au fost deviate de pe traiectorie de bruiajul semnalelor rusești. Țările NATO dau vina pe Rusia pentru aceste incidente, subliniind că aceasta a declanșat războiul.

Oficialii ruși și ucraineni se întâlnesc marți și miercuri la Abu Dhabi, în cadrul unei noi inițiative a SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. Președintele Donald Trump a declarat că războiul era pe punctul de a fi soluționat și că încheierea acestuia ar putea implica întreaga Europă.