Un portar de 19 ani a murit în timpul unui meci din Spania, după ce a fost lovit la cap

Raul Ramirez, portarul de 19 ani al unui club amator din liga a cincea din nordul Spaniei, a fost lovit de un atacant din echipa adeversă și și-a pierdut cunoştinţa pe teren, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Incidentul s-a petrecut în timpul meciului de sâmbătă trecută, în cadrul întâlnirii dintre echipa tânărului portar, Colindres, și Revilla.

Drama s-a petrecut în minutul 60 al meciului, când Raul Ramirez a încercat să intercepteze mingea cu o aruncare, înainte de a fi lovit de un atacant advers şi de a-şi pierde cunoştinţa. El a suferit un traumatism la cap și a făcut două stopuri cardiace.

Tânărul a primit rapid îngrijiri de la antrenorul său şi de la o asistentă medicală prezentă în public. El a fost transportat cu ambulanţa la spitalul Marques de Valdecilla din Santander, unde a fost internat la terapie intensivă. Ulterior, el a murit.

Federaţia de Fotbal din Cantabria a anunţat trei zile de doliu şi păstrarea unui moment de reculegere la toate meciurile din acest weekend în memoria jucătorului. De asemenea, mai multe echipe din Spania, printre care și Real Madrid și-au prezentat condolențele familiei lui Raul Ramires.