Un preot profesor universitar și prorector, sancționat acum doi ani pentru autoplagiat, predă Etică și integritate academică la o universitate din Târgoviște

Marian Vîlciu, profesor universitar la Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, a fost sancționat în noiembrie 2023 avertisment scris pentru autoplagiat de către plenul Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), scrie G4Media. Patru luni mai târziu, el a fost numit prorector al instituției la care predă. Acesta este și membru în Registrul de Experți ai CNATDCU, instituție care atestă diplome și titluri universitare.

În anul universitar 2025/2026, Vîlciu predă disciplina Etică și integritate academică la trei grupe de master: Management educațional și dezvoltare curriculară, Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă și Doctrină, știință, misiune.

Contactată de G4Media, oficialii Universității „Valahia” din Târgoviște au direcționat solicitarea la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, unde predă Vîlciu.

Răspunsul este semnat de decanul facultății, preotul-profesor universitar Ștefan Florea, care, în trecut, i-a fost prodecan lui Vîlciu în conducerea Facultății.

Acesta recunoaște că Vîlciu a fost sancționat cu avertisment scris de către CNECSDTI, dar precizează că în motivare „se subliniază mai degrabă o insuficientă rigoare în respectarea normelor de editare și publicare a lucrărilor în cauză, aspect care a condus la sancțiunea menționată”.

„Considerăm că o persoană, cu atât mai mult un cadru didactic, nu poate fi definită printr-un singur episod punctual din activitatea profesională. Identitatea academică și morală a unui dascăl se construiește prin ansamblul faptelor sale, prin contribuțiile profesionale și umane pe care le aduce comunității universitare, acestea neputând fi anulate de o neconformitate izolată. Menționăm totodată că situația semnalată a apărut în contextul majorării normei didactice universitare cu două ore, măsură care a generat, în ansamblu, o încărcare suplimentară a personalului didactic, această soluție fiind provizorie, cu aplicabilitate pentru o perioadă scurtă de timp”.

Membru în Registrul de experți ai CNATDCU

La 11 luni după ce a primit avertisment scris pentru autoplagiat, Marian Vîlciu a fost numit, prin Ordin al Ministerului Educației, printre cei cinci membri ai Comisiei de Teologie din Registrul de Experți ai Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pentru perioada 2024-2028, mai scrie G4Media.

CNATDCU, prin comisiile sale de specialitate, apelează la membrii acestui registru pentru a analiza integritatea și etica din lucrările științifice.

Jurnaliștii au cerut atunci un punct de vedere de la Ministerul Educației care a transmis inițial că Vîlciu a candidat pentru a deveni membru în Comisia de specialitate Teologie a CNATDCU, dar „în urma finalizării procedurii de evaluare, desfășurată în perioada 10 – 19.06.2024, candidatura domnului Marian Vîlciu, pentru calitatea de membru în comisia de specialitate nr. 32 Teologie, a fost respinsă, obținând 3 voturi NU și 2 voturi DA.”

Ministerul precizează însă că „componența nominală a Registrului de experţi CNATDCU, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 7.235/2024, a fost constituită din persoanele care au parcurs procedura de selecţie pe platforma brainmap.ro, dar care nu se regăsesc în componenţa comisiilor de specialitate ale CNATDCU, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 5.908/2024, așa cum este și cazul domnului Marian Vîlciu.”