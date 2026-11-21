O bătălie pentru pensie alimentară în instanțele din SUA a scos la iveală veniturile unui consilier al lui Donald Trump, inclusiv sute de mii de dolari de la Administrația Prezidențială a lui Nicușor Dan, potrivit unei investigații Washington Post.

Cuantumul contractului de lobby cu firma Eversheds Sutherland a fost dezvăluit în mai de Cotroceni, dar nu se știa cine a fost plătit mai departe

Jason Miller a fost numit primul director de comunicare al lui Donald Trump la Casa Albă, dar un scandal a pus capăt acestei funcții în decembrie 2016, înainte chiar ca aceasta să înceapă. Miller a rămas loial, oferind consultanță în următoarele două campanii ale lui Trump și apărându-l în mod regulat în emisiunile de știri de pe canalele de cablu, scrie publicația americană.

În 2023, contabilul lui Miller a estimat venitul său total la aproximativ 879.000 de dolari. Apoi, Trump a fost ales președinte pentru a doua oară. Iar Miller a început să câștige mai mulți bani decât în totalul celor șapte ani anteriori.

Jason Miller, consilier al președintelui Donald Trump. Foto: Ken Cedeno / AFP / Profimedia

Pentru cele 12 luni care s-au încheiat în septembrie 2026, el și-a estimat veniturile la aproximativ 15 milioane de dolari, aproape în totalitate provenind din cele două firme ale sale, conform unei declarații financiare sub jurământ pe care a depus-o la tribunal.

În acea perioadă, Miller a fost agent străin înregistrat pentru România și India și purta discuții pentru a se alătura echipei lui Trump de la Casa Albă în calitate de consilier neplătit, începând să apară acolo în mod regulat în această vară.

Sute de mii de dolari pentru Miller

Miller s-a înregistrat în luna mai pentru a lucra pentru Administrația Prezidențială a României, în schimbul unei remunerații de 300.000 de dolari, ca parte a unui contract de lobby în valoare de 3,4 milioane de dolari deținut de firma de avocatură Eversheds Sutherland, care viza influențarea investițiilor energetice americane, a dezvoltării economice și a cooperării militare dintre SUA și România, scrie Washington Post.

Extrasele bancare arată că Eversheds a plătit firmelor lui Miller 2,45 milioane de dolari, începând cu aproximativ cinci luni înainte ca acesta să se înregistreze.

Documentele nu precizează scopul acestor plăți și nu este clar dacă acestea au legătură cu activitatea desfășurată în România.

Înregistrarea lui Miller în calitate de agent străin care acționează pentru România a rămas valabilă până pe 4 august, iar SHW a declarat că a desfășurat activități de lobby pentru trei clienți corporativi până pe 31 iulie.