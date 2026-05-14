Un realizator TV apară dreptul de a nu-ți fi plăcut concertul Metallica

„Păi nu e asta esența democrației, să existe păreri diferite?”, scrie Silviu Tudor Samuilă, într-o postare pe Facebook în care tratează conflictul iscat în mediul online după ce jurnalistul Robert Turcescu a criticat modul în care a performat Metallica în concertul de miercuri seară de pe Arena Națională.

În postarea făcută pe Facebook cu titul „Rușine, Metallica, mergeți la pensie!”, Turcescu afirma că a plecat la jumătatea concertului și critica în termeni duri pe membrii formației. „E a doua oară când văd Metallica și îmi dau seama că pe scenă trupa asta e o catastrofă: în afară de scenografie, totul a fost un dezastru”, spunea Turcescu.

„Nu trebuia să plece toată lumea cu inima plină de pe Arenă”

Postarea a atras peste 2,3 mii de comentarii și numeroase persoane l-au criticat pentru opinia sa și pentru cum și-a exprimat-o. În replică, Silviu Tudor Samuilă, moderator la Prima Sport și jurnalist cu vechime în presa sportivă, apără dreptul acestuia de a exprima o opinie care este în dezacord cu a multora. Aproximativ 65.000 de persoane au asistat la concert, potrivit estimării organizatorilor.

„Nu trebuia să plece toată lumea cu inima plină de pe Arenă. Nu văd care e problema unora care s-au bucurat de concert cu aia care nu s-au bucurat. Adicătelea, în loc să te oftice ăla, nu mai bine îți vezi de fericirea ta și îl lași pe el să-l înjure pe sponsorul ăla care l-a băgat pe Arenă”, transmite Samuilă pe Facebook.

Realizatorul subliniază că este un lucru pur democratic ca pe un anumit subiect să există opinii diferite în societate.

„E amuzant cum grupul anti-Turcescu este format din foarte mulți oameni deștepți si care ai spune că au niște reflexe democratice dezvoltate. Păi nu e asta esența democrației, să existe păreri diferite? Cu ce te jignește pe tine Turcescu spunând că ceva ce ție ți s-a părut beton, lui i s-a părut de kkt? Trebuie neapărat aliniat și pus să jure că a fost mișto aseară?”, a continuat el.

„E doar un om dezamăgit de un concert”

Samuilă atrage atenția că Turcescu a oferit o opinie de spectator și nu una de expert care face o recenzie pentru a genera atât de multă indignare.

„Ar fi fost fix același lucru dacă Turcescu se arată deranjat de tehnica de lovire a lui Cristea la penalty-ul de aseară (n.r. lovitura de departajare prin care U Cluj a pierdut Cupa României în fața Craiovei). Avea aceeași valoare. Nu au venit Minculescu sau Bittman să facă praf Metallica. A scris Turcescu. De ce atâta indignare? Nu e vreo referință. E doar un om dezamăgit de un concert”,

Concert Metallica la București

Metallica a susținut miercuri seară al cincilea concert la Bucureşti. Ultimul concert a fost pe 14 august 2019. Show-ul Metallica a făcut parte din turneul M72 World Tour, lansat în aprilie 2023.

Biletele pentru concertul Metallica de pe Arena Națională au fost puse în vânzare la sfârșitul lunii mai 2025, cu un an înainte de show-ul de aseară.

În fața unui stadion plin, Metallica a oferit și o surpriză muzicală fanilor: Legendara trupă rock a interpretat piesa „Cine ești tu oare” a trupei Compact.