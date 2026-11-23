Un referendum național pe tema reformei administrative este „o posibilitate”, susține europarlamentarul Dragoș Benea, care conduce comisia PSD pentru reorganizarea teritorială.

Liderul PSD consideră că organizarea de referendumuri pentru comasarea localităților, așa cum prevede legea acum, „poate frâna definitiv” proiectul reorganizării.

„Poate va exista un referendum (național-n.r.) la un moment dat, în primăvara anului viitor. Un referendum național pe acest subiect. Dar sute sau mii de referendumuri, dați-mi voie să vă spun că mi se pare contraproductiv”, a declarat luni Benea, după o dezbatere din Comisia de administraţie a Camerei Deputaţilor.

„Suntem în contratimp. Am enunţat ca o posibilitate. Dacă referendumul va spune „nu“, vă daţi seama că acest subiect nu mai poate fi pus pe tapet. Din perspectiva mea“, a adăugat el.

Europarlamentarul PSD nu a dat detalii despre un astfel de referendum național, nici despre cine ar trebui sa-l convoace.

Potrivit Constituției, referendumul național poate fi convocat de președintele României, pe teme de interes național. Rezultatul unui astfel de referendum nu este însă obligatoriu.

Singurele referendumuri naționale obligatorii sunt cele pentru revizuirea Constituției și demiterea președintelui, ambele stabilite prin hotărâre a Parlamentului.

Ce prevede proiectul comasării lansat de Ministerul Dezvoltării

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică vineri proiectul de ordonanță de urgență care stabilește regulile pentru comasarea voluntară. Aceasta se aplică comunelor, orașelor și municipiilor din același județ, prioritate având cele cu cel mult 1.500 de locuitori.

În România sunt 429 de localități care au până la 1.500 de locuitori. Împreună, acestea însumează 479.290 de locuitori.

„Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar: să aducem administraţia României din organizarea anului 1968, în realitatea anului 2028”, a declarat ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

Potrivit proiectului de OUG, localitățile care aplică pentru comasarea voluntară trebuie obligatoriu să fie învecinate, astfel încât teritoriul noii unități administrativ-teritoriale să fie continuu.

De asemenea, trebuie să existe un drum național, județean sau comunal de legătură. Granițele județului nu se pot depăși, se arată în proiect.

Consiliile locale ale localităților care doresc să se unească trebuie să decidă acest lucru cu votul a jumătate plus unu dintre consilierii în funcție. După aceea se organizează referendumurile. Dacă acestea sunt validate, comasarea se aprobă prin lege.

Referendumurile locale pentru comasare se finanțează din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Grindeanu se întâlnește cu primarii

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că va avea deplasări în ţară pentru a discuta cu primarii din judeţe despre proiectul de reorganizare administrativ-teritorială pus în consultare publică.

„Este o veste foarte bună pentru români şi o veste foarte proastă pentru cei care doar au mimat reforma timp de un an şi jumătate. Am văzut că domnul Bolojan este total debusolat şi se încurcă în narative. Ba nu e bună reforma, ba e necesară, ba apoi vine şi el cu un proiect când vede că lucrurile se mişcă”, susţine Grindeanu.

El a subliniat că, prin acest proiect, se unesc primării, nu se desfiinţează localităţi.

„Identitatea comunităţilor rămâne, în mod evident. Serviciile publice, în schimb, vor fi mult mai accesibile cetăţenilor, oamenilor. Actele, buletinele rămân valabile, am explicat acest lucru. Iar proiectele în derulare, evident că vor continua. Nu vrem să fie o reformă făcută pe hârtie şi impusă de la Bucureşti. Vrem o reformă făcută împreună cu oamenii care să ducă la administraţii mai puternice, investiţii mai mari şi bineînţeles servicii mai bune pentru fiecare comunitate“, a mai spus Grindeanu.