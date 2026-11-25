Un refugiu STB s-a prăbușit miercuri peste un tramvai Imperio, în stația Liniei de pe Valea Cascadelor, în Sectorul 6 al Capitalei, relatează B365. Nu sunt persoane rănite.

Situația a fost cauzată de un „incident tehnic”, a scris compania de transport STB, în jurul orei 11.30, într-o informare pe contul de X.

Imagini publicate pe grupul privat de Facebook „Trafic Alert București LIVE 24/7”, au arătat stația prăbușită peste tramvaiul de pe șine. Pe carosabil, erau împrăștiate bucăți de sticlă.

În urma incidentului, linia 25 a fost temporar blocată pe Valea Cascadelor.

„Linia 25 – blocată pe strada Valea Cascadelor, în stația Liniei, pe sensul spre Depoul Militari. Cauza: incident tehnic. A fost înființată linia navetă 625 pentru preluarea călătorilor, care circulă între Depoul Militari și Piața Danny Huwe”, a scris STB.

Ulterior, STB a revenit și a spus că circulația tramvaielor pe linia 25 a revenit la normal în jurul orei 12:15.