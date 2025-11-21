Un robot cât un grăunte de nisip poate trimite medicamentele exact unde este nevoie de ele în corpul uman

O echipă de cercetători din Elveția a creat un robot de dimensiunea unui grăunte de nisip ce este controlat cu ajutorul unor magneți. Acest micro-robot sub forma unei capsule este capabil să livreze medicamentele într-un punct precis din corpul uman.

Problema multor medicamente este că se răspândesc în tot corpul, în loc să ajungă fix în zona care are nevoie de tratament. O cauză a efectelor secundare este faptul că medicamentele ajung în zone ale corpului care nu au nevoie de ele.

Capsulele microscopice care trebuie să ajungă la punct fix în organism au fost testate cu succes pe porci, animale care au o rețea de vase de sânge similară cu cea a oamenilor. S-au făcut teste și pe modele din silicon ale vaselor de sânge umane, modele folosite în instruirea medicală, scri Washington Post. Despre cercetare puteți citi și pe pagina ETH Zurich, dar și pe BBC Science Focus.

Capsulele dezvoltate în Elveția pot fi manevrate cu precizie de un chirurg care se folosește de un instrument în stilul unui controller de PlayStation. Capsula poate circula prin vasele de sânge, dar și prin lichidul cefalorahidian. Sistemul de „navigație” folosește șase bobine electromagnetice poziționate în jurul pacientului, fiecare cu diametrul de aproximativ 20–25 cm.

Bobinele creează un câmp magnetic ce poate împinge capsula într-o anumită direcție sau o poate trage în direcția opusă.

Se estimează că micro-roboții purtători de medicamente ar putea fi testați în studii clinice într-un interval de trei – cinci ani.

ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) este una dintre cele mai prestigioase universități tehnice din lume.

Lucrarea a fost publicată în revista Science și are titlul: „Clinically ready magnetic microrobots for targeted therapies”.