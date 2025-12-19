Un Rolex cadou la stat pentru premieri descoperite de Curtea de Conturi

Elisabeta Lipă, una dintre cele mai mari sportive din istoria României, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, a intrat în vizorul legii pentru mai multe nereguli semnalate de Curtea de Conturi, scrie Golazo.ro.

Un raport recent arată că, în 2021 și 2024, sub mandatele lui Eduard Novak și al Elisabetei Lipă, s-au acordat premieri ilegale în valoare de 2,3 milioane de euro. La aceștia se adaugă alți 500.000 euro luați de Lipă, de contabil și de un expert al FR Canotaj.

Dar cum se ajungea pe această listă cu premieri generoase la federație? Un personaj din sistem susține, pentru GOLAZO.ro, că rezultatele nu erau suficiente, ci „trebuia să te și pui bine cu șefa, cu doamna Lipă”.

Adică să-i cumperi cadouri scumpe, dezvăluie omul care a insistat „să nu îmi publicați numele, vă rog. Sunt în continuare în fenomen și n-aș vrea să am probleme. Știți că oamenii sunt răzbunători”.

El povestește un episod din urmă cu câțiva ani. Iată, mai jos, dialogul cu sursa GOLAZO.ro, fost om din cercul de încredere al Elisabetei Lipă.

