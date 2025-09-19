Un român aflat în concediu în Italia a fost săltat de carabinieri din cauza unei greșeli și ținut în închisoare o lună

Eroare judiciară împotriva unui român care a mers cu familia pentru câteva zile de relaxare la mare, în Italia, dar a fost arestat și ținut pe nedrept în închisoare timp de o lună. În toată această perioadă, familia sa nu s-a reîntors în țară, făcând mai multe demersuri pentru a-l scoate din detenție, scrie Curierul Italiei, citând presa locală.

„Un coșmar a luat sfârșit”, a declarat bărbatul imediat după ce a pășit pe ușa închisorii din Pordenone, în nordul Italiei, între Veneția și Udine. L-au așteptat soția și fiicelor sale, alături de avocatului său, Stefano De Rosa.

Ovidiu A., un funcționar în vârstă de 30 de ani din Iași, a fost eliberat săptămâna aceasta. El și familia sa au ajuns la Caorle înspre sfârșitul lunii august. Carabinierii l-au arestat într-o zi de duminică la micul dejun, după ce înregistrarea sa la hotel a declanșat „alerta”.

Numele său era asociat cu o condamnare de doi ani, rămasă definitivă în 2020, pentru un furt calificat care a avut loc în provincia Pistoia.

Însă furtul fusese comis de o altă persoană, tot un român, cu o serie de condamnări anterioare, spre deosebire de ieșeanul care nu are antecedente penale. Autoritățile italiene nu și-au dat însă seama de eroare la momentul anchetei pentru furt, ceea ce a dus la un proces în lipsă care s-a încheiat cu o condamnare.

Cum a obținut avocatul românului eliberarea sa

Avocatul De Rosa, care a preluat cazul la sfârșitul lunii august, a reușit să recupereze fotografiile judiciare și amprentele digitale ale adevăratului infractor, arhivate în urma condamnărilor sale anterioare. În baza acestora, el a reușit să demonstreze în fața instanței condamnarea pe nedrept a clientului său în procesul ce s-a încheiat în 2020.

Avocatul a adresat mai întâi o petiție parchetului din Pordenone și judecătorului din Pistoia, apoi a cerut Curții de Apel din Genova, care este responsabilă de revizuirea sentinței în Toscana, să o suspende.

„Prejudiciul a fost enorm, dar el l-a înfruntat cu grea demnitate și seninătate”, a spus avocatul cetățeanului român, referindu-se la perioada în care acesta a fost încarcerat pe nedrept.

El a declarat de asemenea că clientul său se gândește să dea în judecată statul italian pentru a cere despăgubiri pentru eroarea comisă.