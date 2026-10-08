Un român este acuzat în Ungaria că a ținut un bărbat ca sclav

Un cetățean român a fost inculpat în Ungaria pentru că a ținut ca sclav un bărbat sărac din Nagykoros, în centrul țării, a anunțat joi procuratura din Pesta, citată de MTI și Agerpres.

Potrivit procurorilor, acuzatul a convenit în 2022 ca victima sa să lucreze ca șofer în schimbul cazării și meselor, plus un salariu foarte mic.

Rechizitoriul afirmă că, la începutul lui 2023, el l-a atacat și l-a amenințat pe angajatul său, obligându-l să efectueze munci agricole și de construcții; ulterior, i-a asigurat doar minimum de hrană și i-a plătit uneori câte 1.000 de forinți (2,7 euro).

Românul și-ar fi dus apoi victima în străinătate, i-ar fi luat pașaportul și ar fi obligat-o să lucreze. Procurorii susțin că cetățeanul ungar a fost ținut în „condiții inumane”.

Autoritățile din țara unde au avut loc faptele au descoperit infracțiunea și au început cercetările pentru detenție fără temei legal și muncă forțată, ajutându-l totodată pe cetățeanul ungar să se repatrieze.

Însă procurorii ungari afirmă că agresorul a revenit după o lună la Nagykoros și l-a atacat din nou pe bărbat, obligându-l să lucreze fără plată. Lipsa victimei a fost în cele din urmă semnalată poliției, românul a fost arestat și s-a început ancheta.