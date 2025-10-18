Un roman profetic din 1933 a căpătat, în mod surprinzător, o a doua viață și oferă lecții valoroase / „Odată ce prinde rădăcini, extremismul le oferă tinerilor un grup de oameni pe care să-i urască”

Romanul a cărei acțiune se petrece în perioada ascensiunii nazismului arată atât modul în care extremismul prinde rădăcini, cât și forța morală necesară pentru a-i rezista.

„În ce direcție se întreabă situația politică?”, întreabă redactorul-șef al secțiunii de cultură de la The Guardian, Charlotte Higgins, într-un dialog pe purtat cu un cunoscut american. „SUA se află într-o situație foarte similară cu cea a Germaniei din 1933-1934. Și trebuie să ne întrebăm: ar fi putut fi evitați anii 1936, 1937, 1938? Asta este situația în care ne aflăm. Poți încerca să spui că fascismul nu ar putea apărea în SUA. Dar eu cred că încă nu se știe”, răspunde el.

Răspunsul lui evocă pentru jurnalistă un roman scris în 1933 și lansat în 1934, dar care a fost republicat chiar în luna aprilie a acestui an: „Crooked Cross” a lui Sally Carson. Este un roman „cu o relatare extraordinar de prevăzătoare a ascensiunii regimului nazist în Germania” și care, de când a fost relansat, a avut un succes surprinzător, scrie ea într-o opinie publicată în The Guardian.

Acțiunea romanului începe în decembrie 1932 și se desfășoară în Bavaria. În centrul atenției se află o familie de clasă mijlocie formată din părinți blânzi și iubitori și trei copii adulți. Aceștia sărbătoresc Crăciunul împreună cu alte rude și „totul este cald, încântător și plin de promisiuni: bradul cu globuri de sticlă și lumânări, cadourile împachetate în hârtie, colindele, gâsca friptă”, scrie Charlotte Higgins, care relatează că acea atmosferă de poveste este întreruptă pentru cititori de un fior – „fotografia lui Hitler de la Helmy, care stătea pe pian”.

Jurnalista The Guardian spune că unul dintre aspectele remarcabile ale acestei cărți este caracterul său imediat. A fost scrisă pe moment și publicată rapid. Perioada de șase luni pe care o acoperă a fost una de schimbări politice importante: Hitler a devenit cancelar, naziștii au obținut o majoritate efectivă în Reichstag, a fost deschis lagărul de la Dachau, iar evreilor li s-a interzis accesul la funcții publice.

La începutul romanului, personajele se salută cu un vesel „Grüss Gott” („Dumnezeu să vă binecuvânteze”). La sfârșit, unul dintre personaje își salută pe stradă pe cunoscuții săi cu „Heil Hitler”, iar clopotele bisericii locale au fost modificate astfel încât să cânte melodia imnului nazist, cântecul lui Horst Wessel. De asemenea, la sfârșitul acestei scurte perioade de șase luni, cercul iubitor și strâns al familiei care se află în centrul acțiunii romanului s-a destrămat.

„Citirea acestui roman, având în spate perspectiva pe care Carson însăși nu o avea, este o experiență remarcabilă, uneori dureroasă. Pentru noi, cei din 2025, tot ceea ce ea descrie se îndreaptă cu pași repezi către o concluzie inexorabilă: războiul, Holocaustul. Pentru ea, acestea erau coșmaruri încă neimaginate”, scrie jurnalista The Guardian.

În ciuda faptului că nu avea nicio idee unde va ajunge hitlerismul, romanul are un nucleu moral de neclintit, iar ce se întâmplă în Germania cu evreii și comuniștii este pur și simplu oribil, conform viziunii asupra lumii prezentate în roman. Carson scria – încă din 1933 – despre poveștile sumbre care ieșeau la iveală din Dachau: „Oamenii dispăreau brusc, fără proces, fără explicații”, iar „prizonierii erau pe jumătate înfometați, hărțuiți, tratați inuman”.

Nu toți străinii scriau astfel despre Germania lui Hitler la acea vreme, iar Crooked Cross nu se apropie de Hitler mai mult decât fotografia de pe pian. Toate evenimentele politice se petrec la distanță, în fundal, și sunt înțelese doar prin prisma efectelor lor asupra familiei pe care se concentrează acțiunea.

În anumite privințe este un roman convențional, de nivel mediu, cu un ton oarecum serios, dar concentrarea sa asupra oamenilor obișnuiți îl face perspicace în ceea ce privește nazismul, răspândirea și atractivitatea sa, scrie Charlotte Higgins.

În opinia jurnalistei, romanul scris în anul 1933 ne arată cum extremismul, odată ce prinde rădăcini, le oferă tinerilor un scop, o ocupație, o poveste, speranță și roluri clar definite. De asemenea, le oferă un grup de oameni pe care să-i urască, să-i învinovățească, să-i pedepsească și, destul de repede, să-i bată și să-i omoare.

„Rezonanțele cu ziua de azi sunt imposibil de ignorat. Dacă am avea cu toții perspicacitatea și claritatea morală a lui Carson”, conchide jurnalista.

În România, romanul republicat în 2025 este disponibil doar în limba engleză și poate fi comandat de la librăria Cărturești.