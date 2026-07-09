Un rug instalat în Irlanda de Nord a dus la arestarea unui bărbat. O sărbătoare controversată

Poliția din Irlanda de Nord a arestat joi un bărbat pentru că a instalat o machetă a unei moschei, împreună cu mesaje ostile Islamului, în vârful unui rug, cu ocazia unei sărbători tradiționale printre loialiști, nord-irlandezii care vor ca Irlanda de Nord să rămână în componența Marii Britanii, informează AFP.

Bărbatul de 56 de ani a fost arestat pentru încălcarea legii privind ordinea publică, a transmis poliția locală.

Afișe pe care scria „Securizați frontierele” și „Puneți capăt amenințării Islamului radical” au fost puse pe rugul format din paleți, iar inscripția „Fascismul islamic” acoperă fațada moscheii în miniatură.

Rugul a fost ridicat în satul Moygashel, unde anul trecut, pe un rug asemănător, a fost pusă o barcă cu manechine care reprezentau imigranți, împreună ca afișul „Opriți bărcile”.

Organizația pentru apărarea drepturilor omului Amnesty International a denunțat rugul ca „o instalație rușinoasă”, care constituie „o tentativă evidentă a ațâța ura antimusulmană și de a intimida familiile locale”.

În iunie, Irlanda de Nord a fost zguduită de mai multe zile de violențe împotriva imigranților, îndeosebi în cartierele loialiste, în urma unui atac cu cuțitul comis de către un solicitant de azil din Sudan.

În fiecare an, în Irlanda de Nord, odată cu apropierea defilărilor tradiționale ale ordinului de Orania din 12 iulie, ruguri alcătuite din paleți de lemn sunt aprinse pentru a comemora victoria regelui protestant William III de Orania asupra regelui catolic James II, în 1690.

Rugurile provoacă în mod constant controverse, întrucât deseori sunt puse pe ele steaguri ale Irlandei, mesaje anti-catolice și anti-imigrație, care apoi sunt incendiate.