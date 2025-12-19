Un satelit din megaconstelația Starlink va cădea pe Pământ, după s-a desprins de pe orbită. Ce spun cei de la SpaceX 

Unul dintre sateliții de internet în bandă largă Starlink ai SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a suferit o anomalie pe orbită miercuri, 17 decembrie, și se apropie acum de Pământ, transmite vineri Space.com, citată de Agerpres.

Accidentul a dus la pierderea comunicării cu satelitul Starlink, care orbita la o altitudine de 418 kilometri, potrivit companiei.

„Anomalia a dus la ventilarea rezervorului de propulsie, o scădere rapidă a semiaxei majore cu aproximativ 4 km și eliberarea unui număr mic de obiecte de viteză relativ mică, ce pot fi monitorizate”, au declarat reprezentanții Starlink, deținută de SpaceX, într-o postare pe X făcută joi dimineață.

SpaceX colaborează cu NASA și US Space Force pentru a monitoriza fragmentele de resturi spațiale recent eliberate, a continuat postarea, subliniind că nu există motive de îngrijorare.

„Satelitul este în mare parte intact, se prăbușește, va reintra în atmosfera Pământului și va dispărea complet în câteva săptămâni. Traiectoria actuală a satelitului îl va plasa sub Stația Spațială fără a reprezenta niciun risc pentru laboratorul aflat pe orbită sau pentru echipajul său”, au mai scris reprezentanții Starlink.

Starlink a adăugat că tratează aceste evenimente „cu seriozitate”.

„Inginerii noștri lucrează rapid pentru a identifica cauza și a atenua sursa anomaliei și sunt deja în proces de implementare a unui software pe vehiculele noastre care sporește protecția împotriva acestui tip de eveniment”, a mai transmis reprezentanții companiei.

Câți sateliți are Starlink

Megaconstelația Starlink este de departe cea mai mare asamblată vreodată. În prezent, este formată din aproape 9.300 de sateliți activi, ceea ce înseamnă că SpaceX operează aproximativ 65% din totalul sateliților funcționali care circulă în jurul planetei.



SpaceX a lansat 122 de misiuni Starlink numai în acest an, trimițând peste 3.000 dintre sateliți pe orbita joasă a Pământului.

Sateliții Starlink au o durată de viață de aproximativ cinci ani.