Un șef și un inspector din Administrația Bazinală Olt, arestați preventiv pentru luare de mită. Anunțul DNA

Daniel Băviță, șeful Serviciului Inspecție Bazinală a Apelor din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt, și inspectorul Alin Constantin au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de către Direcția Națională Anticorupție (DNA), care îi acuză de luare de mită.

Potrivit DNA, pe 12 august, cu ocazia unor controale în județul Brașov, cei doi Daniel Băviță și Alin Constantin au cerut mită pentru a nu sancționa două firme.

„La data de 12 august 2026, inculpații Băviță Daniel și Trușcă Constantin Alin, în calitățile menționate anterior, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu ocazia unor controale efectuate pe raza județului Brașov la punctele de lucru ale unor societăți comerciale care desfășoară activități de exploatare și sortare a agregatelor minerale, ar fi pretins și primit, în două împrejurări distincte, sumele de 10.000 de lei și, respectiv, 6.000 de lei de la reprezentanții celor două societăți comerciale, pentru a nu aplica sancțiuni contravenționale pentru neregulile constatate sau pentru a aplica sancțiuni mai blânde în raport cu abaterile identificate”, a declarat DNA într-un comunicat.

Procurorii anticorupție au precizat că în același dosar se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

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