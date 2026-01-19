Un segment al autostrăzii Sibiu–Pitești se poate deschide anul acesta. Șeful CNAIR: „În ritmul actual, terminăm mai devreme”

Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș a ajuns la aproape 85%, iar dacă se menține ritmul actual, circulația pe acest tronson al autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) va fi deschisă încă de anul acesta, a anunțat, luni, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Se montează sistemele specializate în tunelul Momaia (secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești). Constructorul austriac (PORR) lucrează acum la montarea: sistemelor anti-incendiu, sistemelor de evacuare a noxelor, dar și a fumului (în caz de incendiu), sistemelor de iluminat. Urmează: montarea ușilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului (două treceri pietonale și o trecere auto), aplicarea vopselei anticorozive pe pereții galeriilor, colmatarea rosturilor de dilatație a căilor de rulare. Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km) a ajuns la aproape 85%. În ritmul actual, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) va fi deschisă încă de anul acesta, mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027)”, a notat Pistol într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Proiectul, în valoare de 1,67 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș (circa 9,8 km lungime) este primul lot din zona „montană”, mai dură a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

Deși nu trece efectiv prin munți, ci printr-o zonă de dealuri, lucrările la autostradă sunt complexe și specifice unei zone montane: numeroase viaducte și poduri, consolidări de versanți, dar și un tunel forat cu galerie dublă, lung de aproape 1,35 km – singurul tunel forat pe o autostradă în România ce se află acum în execuție.

Pe secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș lucrează austriecii de la Porr din toamna lui 2023.