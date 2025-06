Un senator USR spune că a sunat la 112 după ce a găsit un „pachet suspect” sub maşina sa

Vicepreşedintele USR Cluj, senatorul Ciprian Rus, afirmă că a sesizat autorităţile după ce a identificat vineri un „pachet suspect” sub maşina sa, în timpul unei vizite la un service auto.

„Vineri, 6 iunie, am sesizat personal autoritățile după ce, în urma unei vizite de rutină la un service auto, am identificat un pachet suspect sub mașina mea. Fără ezitare, am sunat la 112 și am solicitat intervenția Poliției. Sunt primul interesat ca lucrurile să fie lămurite cât mai rapid și transparent”, a transmis marți seară Ciprian Rus, pe pagina sa de Facebook.

Senatorul a adăugat că va depune plângere penală.

„Aștept ca autoritățile competente care au preluat cazul, respectiv DIICOT, să mă anunțe ce substanță a fost descoperită în pachetul suspect plasat sub mașina mea, astfel încât plângerea penală pe care o voi depune sa fie una care sa cuprindă toate informațiile necesare în acest caz. Vreau ca cei vinovați de această acțiune să fie identificați și sancționați în Justiție și voi utiliza în acest sens toate căile legale pe care le am la dispoziție!”, a mai spus Rus.