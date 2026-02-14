Un serial lansat în streaming de Valentine’s Day readuce în prim-plan idila tumultoasă dintre John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette

„În ochii publicului american, el avea statut aproape regal. O țară întreagă l-a urmărit crescând, de la copil la burlac adorat de public și adevărat fenomen mediatic. Ea era o vedetă”, afirmă descrierea pentru noul serial „Poveste de dragoste: John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette”, lansat în streaming de Disney+ cu o zi înainte de Valentine’s Day.

După cum arată de altfel și titlul serialului, acesta se învârte în jurul relației și apoi căsniciei extrem de mediatizate dintre fiul emblematicului președinte american și Carolyn Bessette, o fostă asistentă de vânzări a Calvin Klein care urcat până în funcția de director executiv și confidentă a fondatorului brandului.

Kennedy Jr. s-a născut la doar 17 zile după ce tatăl său fusese ales președinte al Statelor Unite și și-a petrecut primii ani la Casa Albă. După ce președintele Kennedy a fost asasinat la Dallas, o fotografie cu JFK Jr., în vârstă de 3 ani, salutând sicriul tatălui său a ajuns să simbolizeze pierderea sfâșietoare resimțită de America, după cum amintea recent revista People.

John F. Kennedy Jr. salută steagul american care a fost depus pe sicriul tatălui său înainte să fie urcat în dric, FOTO: Everett / Profimedia Images

Istoricul Steven M. Gillon a scris ulterior în „America’s Reluctant Prince”, biografia sa din 2019 despre JFK Jr., că Jackie Kennedy a avut un singur regret în ceea ce privește creșterea fiului ei: „Jackie le-a spus apropiaților că regretă faptul că l-a numit pe John după tatăl său”.

Istoricul a explicat într-un interviu pentru revista People că ea „și-a dat seama că acest lucru nu a făcut decât să-i sporească povara. Ironia este că, în încercarea de a-și onora soțul, i-a făcut fără să vrea viața fiului ei mai dificilă”.

Pierderea tatălui său i-a marcat întreaga viață lui John. El vorbea rar despre asasinat și, deși a devenit un avocat și jurnalist de succes, el se referea la moartea tatălui său drept „singurul fapt fundamental al vieții mele”.

John F. Kennedy Jr., fotografiat în 1988 la Convenția Națională a Partidului Democrat alături de unchiul său, senatorul Ted Kennedy, FOTO: Ron Edmonds / AP / Profimedia Images

Serialul spune povestea unuia dintre „cuplurile de aur” ale Americii

JFK Jr. a fost unul dintre cei mai râvniți burlaci din lume înainte de a se căsători, fiind desemnat chiar „Cel mai sexy bărbat în viață” de către revista People în 1988, iar mama și sora lui mai mare aveau opinii puternice despre femeile cu care se întâlnea.

Însă Jackie nu a cunoscut-o niciodată pe Carolyn, în pofida faptului că fiul ei și aceasta erau extrem de populari în rândul publicului și al presei, și erau adesea urmăriți de paparazzi când ieșeau în oraș. În căutarea intimității, cuplul a organizat o ceremonie de nuntă extrem de discretă și strict secretă în 1999, cu doar trei ani înainte să fie loviți de tragedie.

„Serialul urmărește parcursul complex și sfâșietor al unui cuplu a cărui iubire intimă s-a transformat într-o obsesie națională”, mai notează Disney+ în descrierea pe care a publicat-o pentru noua serie. Rolul lui Kennedy Jr. este interpretat de Paul Anthony Kelly, un model și actor canadian cvasi-necunoscut, ales pentru asemănarea sa fizică izbitoare cu fiul președintelui american.

Carolyn Bessette este jucată de Sarah Pidgeon, o actriță americană a cărei carieră este în ascensiune în ultimii ani, după rolurile principale din serialul de dramă „The Wilds” de pe Amazon Prime Video și seria de comedie „Micile bucurii ale vieții” difuzată în streaming în România pe Disney+. Cunoscuta actriță britanică Naomi Watts o joacă pe Jackie Kennedy.

Un nou serial de la „gâsca cu ouăle de aur” a Disney+

„Poveste de dragoste: John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette” este o nouă producție originală a FX, televiziunea americană care a produs în ultimii ani titluri precum „Shogun”, care a spulberat la Gala Premiilor Emmy din 2024 recordul deținut anterior de „Game of Thrones”; „The Bear”, seria de comedie foarte apreciată care a ajuns anul trecut la al patrulea sezon; „Alien: Earth”, producția care a marcat o dublă premieră pentru longeviva franciză sci-fi; sau, cel mai recent, „The Lowdown” – considerat unul dintre cele mai bune seriale apărute în 2025.

FX, unul dintre numeroasele nume din portofoliul extins al Disney, a ajutat prin titurile sale platforma principală de streaming a companiei să își extindă gama de seriale populare dincolo de celebrele sale francize precum „Star Wars” și Marvel sau de producțiile adresate întregii familii sau copiilor.

Noul serial al FX este creat de Connor Hines (scenaristul serialului „Forța Spațială” de pe Netflix) și produs, printre alții de Ryan Murph, considerat de unii analiști cel mai influent producător de televiziune de la Hollywood după ce munca sa la numeroase seriale cunoscute i-a adus șase Premii Emmy, două Globuri de Aur și două Premii BAFTA decernate de industria cinematografică britanică.

Primele 3 episoade ale serialului „Poveste de dragoste: John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette” au apărut concomitent în streaming pe Disney+ în data de 13 februarie. Întrucât în Statele Unite serialul este difuzate și la TV pe FX, câte un episod nou apare la o distanță de o săptămână, în fiecare joi în SUA, respectiv în fiecare vineri în România pe Disney+, din cauza diferenței de fus orar.