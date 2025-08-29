Un sindrom medical rar e tot mai răspândit în Fâșia Gaza pe fondul epuizării proviziilor esențiale

Palestinieni din Fâșia Gaza, fotografiați pe 29 august în timp ce încearcă să obțină provizii de apă potabilă, FOTO: Khames Alrefi / AFP / Profimedia Images

Organizația Mondială a Sănătății a rămas fără provizii medicale critice în Gaza, necesare pentru a trata creșterea numărului de cazuri ale unui sindrom rar care provoacă paralizie în enclava palestiniană, a anunțat vineri agenția ONU, citată de Reuters.

OMS a precizat că, începând cu luna iunie, au fost documentate 94 de cazuri de sindrom Guillain-Barré (GBS) în Gaza, soldate cu 10 decese, deși boala fusese rareori întâlnită în exclava palestiniană înainte de începerea războiului dintre Israel și Hamas, acum aproape doi ani.

Experții OMS au amintit că GBS este o afecțiune rară în care sistemul imunitar al unei persoane atacă nervii periferici. Cazurile severe pot duce la paralizie aproape totală și la probleme respiratorii.

Printre decese se numără patru copii sub 15 ani și șase pacienți mai mari, cu o vârstă medie de 25 de ani, potrivit OMS. Doi dintre pacienții care au murit nu au primit niciun tratament din cauza lipsei critice de provizii medicale esențiale.

De ce se răspândește sindromul Guillain-Barré în Fâșia Gaza

Deși GBS este, de obicei, tratabil, OMS a spus că eforturile sale terapeutice sunt limitate de lipsa anumitor resurse medicale.

„Imunoglobulina intravenoasă (IVIG), tratamentul de primă linie pentru GBS al Ministerului Sănătății din Gaza, și filtrele pentru plasmafereză nu mai sunt pe stoc, ceea ce lasă fără nicio opțiune de tratament cazurile suspecte de GBS”, a declarat OMS.

Plasmafereza este procesul de extragere, tratare și reinfuzare sau înlocuire a plasmei sanguine ori a unor componente ale acesteia în circulația sanguină.

OMS a precizat că creșterea numărului de cazuri de GBS a fost determinată în principal de infecții gastrointestinale și respiratorii, strâns legate de deteriorarea condițiilor de apă, salubritate și igienă.

„Având în vedere situația legată de apă, salubritate și sănătate… condițiile sunt favorabile oricărei infecții”, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier.

Supraaglomerarea și imunitatea compromisă a populației, agravate de creșterea numărului de cazuri de malnutriție, sunt, de asemenea, factori determinanți, a adăugat OMS.

Foamete pe scară largă în teritoriul palestinian

Un raport publicat vineri de un organism global de monitorizare a foametei, Integrated Food Security Phase Classification, a arătat că aproximativ 514.000 de persoane – aproape un sfert din populația Gazei – se confruntă cu condiții de foamete în orașul Gaza și zonele învecinate.

Deși monitorizarea s-a îmbunătățit, capacitatea de diagnosticare este limitată, iar probele serologice de la cazurile suspecte de GBS din spitale sunt trimise în străinătate pentru testare, a precizat OMS.

Agențiile de ajutor umanitar afirmă că doar o mică parte din ajutorul necesar, inclusiv medicamentele, ajunge la oamenii din Gaza de când Israelul a ridicat blocada asupra ajutorului, în luna mai.

Israelul susține că permite intrarea ajutorului, dar trebuie să prevină deturnarea acestuia de către militanții palestinieni, pe care îi acuză că sunt responsabili, prin Hamas, de suferința locuitorilor.