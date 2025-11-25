Un singur soț este suficient, le spune Vaticanul catolicilor din întreaga lume. Noul decret aprobat de Papa Leon

Vaticanul a declarat marți că pentru a trăi fericiți până la adânci bătrâneți nu este nevoie de calcule matematice complicate, ci, pentru catolici, de un singur soț, potrivit Reuters.

Într-un nou decret aprobat de Papa Leon, biroul doctrinar suprem al Vaticanului le-a transmis celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume că ar trebui să se căsătorească pe viață, cu o singură persoană, și să nu aibă relații intime multiple.

Criticând practica poligamiei în Africa, inclusiv în rândul membrilor Bisericii, Vaticanul și-a reiterat crezul: căsătoria este un angajament pe viață între un bărbat și o femeie.

Decretul, care nu a abordat relațiile între persoane de același sex, s-a concentrat pe ceea ce a numit „bogăția și rodnicia” căsătoriei tradiționale. Acesta a încurajat catolicii să-și găsească un singur partener față de care să-și ia un angajament.

Căsătoria „solicită exclusivitate”

„Orice căsătorie autentică este o uniune compusă din două persoane, care necesită o relație atât de intimă și totalizantă încât nu poate fi împărtășită cu alții”, se arată în decret.

„Deoarece (n.r. căsătoria) este o uniune între două persoane care au exact aceeași demnitate și aceleași drepturi, ea solicită exclusivitate”, se mai arată în decretul aprobat de Suveranul Pontif.

Problema modului în care se pot aplica mai bine învățăturile Bisericii cu privire la căsătorie a fost dezbătută la două summituri ale Vaticanului în 2023 și 2024, organizate de regretatul papă Francisc pentru a discuta viitorul catolicismului cu sute de cardinali și episcopi.

Poligamia în Africa, unde mulți catolici adoptă practici culturale tradiționale care constau în menținerea mai multor relații stabile, a fost un subiect de discuții aprinse la aceste summituri.

De asemenea, s-a discutat despre apariția structurilor de relații poliamoroase, în care indivizii se întâlnesc cu mai multe persoane în același timp, în unele țări occidentale.

„Poligamia, adulterul sau poliamoria se bazează pe iluzia că intensitatea relației poate fi găsită într-o succesiune de fețe”, se arată în noul decret.

Documentul nu abordează divorțul, pe care Biserica nu îl recunoaște, deoarece consideră căsătoria ca fiind un angajament pe viață.

Cu toate acestea, Biserica are un proces de anulare, care evaluează dacă căsătoriile au fost încheiate în mod corespunzător și subliniază că partenerii nu sunt obligați să rămână în relații abuzive.

Sursa foto: Dreamstime.com