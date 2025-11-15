Un sistem crucial de curenți oceanici este pe cale să se modifice radical. O țară tocmai a declarat o amenințare la securitatea națională

Clima relativ blândă a Islandei este modelată de o rețea crucială de curenți care străbate Oceanul Atlantic, transportând căldură spre nord – fără ea, insula ar fi mult mai înghețată, iar furtunile ar fi mai dese. Întrucât apar tot mai multe semnale că sistemul ar putea fi în curs de colaps, guvernul a făcut un gest neobișnuit și a încadrat situația ca amenințare la adresa securității naționale, potrivit CNN.

Demersul guvernului islandez declanșează acțiuni la nivel înalt în privința pregătirilor pentru această „amenințare existențială”.

„Clima, economia și securitatea noastră sunt profund legate de stabilitatea curenților oceanici din jurul nostru”, a explicat Jóhann Páll Jóhannsson, ministrul islandez pentru mediu, energie și climă.

Îngrijorări legate de stabilitatea AMOC

Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) este un sistem esențial de curenți oceanici care transportă căldura, sarea și substanțele nutritive pe distanțe foarte mari, influențând direct clima globală, în special cea din Europa și America de Nord.

Când oamenii de știință sunt întrebați ce impact climatic potențial îi îngrijorează cel mai mult, colapsul AMOC este în capul listei.

Un număr tot mai mare de cercetări indică o încetinire a AMOC, deoarece temperaturile globale mai ridicate perturbă echilibrul delicat dintre căldură și salinitate pe care se bazează puterea sa. Comunitatea științifică este încă nesigură în ceea ce privește probabilitatea și momentul unui eventual colaps, dar proiecțiile din unele studii arată că ar putea fi pe cale să se întâmple în acest secol.

O închidere a AMOC „nu mai poate fi considerată un risc cu probabilitate scăzută”, a declarat Stefan Rahmstorf, oceanograf și climatolog, care a studiat AMOC la Universitatea Potsdam din Germania.

Impactul ar fi catastrofic, provocând schimbări majore ale vremii și climei la nivel global, inclusiv creșterea nivelului mării în zone din Europa și SUA, perturbarea sistemelor musonice care afectează țări din Asia și Africa, dar și ierni cu îngheț sever în Europa, cu posibilitatea ca gheața marină să avanseze spre sud până în Regatul Unit.

O „amenințare existențială” pentru Islanda

Islanda „ar fi aproape de centrul unei răciri regionale serioase”, ceea ce înseamnă că țara ar putea fi înconjurată de gheață marină, a declarat Rahmstorf pentru CNN.

Este o „amenințare existențială”, a spus ministrul Jóhannsson pentru CNN. Colapsul AMOC ar putea devasta infrastructura, transportul și industriile vitale, inclusiv pescuitul, a adăugat el.

Jóhannsson a informat guvernul cu privire la cele mai recente descoperiri științifice după ce cercetările publicate în august au ridicat „îngrijorări grave” cu privire la stabilitatea viitoare a AMOC. În septembrie, Consiliul Național de Securitate al Islandei a desemnat potențialul colaps al sistemului de curenți drept un risc de securitate națională, fiind pentru prima oară când un impact climatic primește această încadrare în țară.

Decizia „reflectă gravitatea problemei și garantează că aceasta primește atenția cuvenită”, a mai declarat ministrul islandez pentru climă. Concret, încadrarea va presupune acțiuni guvernamentale la nivel înalt pentru a înțelege amenințarea și pentru a găsi modalități de prevenire și atenuare a celor mai grave consecințe, a mai explicat oficialul.

Sursa foto: Jeremyreds | Dreamstime.com