Un sociolog care a lucrat cu Trump susține că prezența mare la alegerile din Ungaria îl avantajează pe Viktor Orban. Cum argumentează

Viktor Orban, după ce a votat la alegerile cruciale din Ungaria Foto: Profimedia

Sociologul american John McLaughlin, care a lucrat pentru Donald Trump la toate campaniile electorale la care președintele american a participat, susține că o prezență ridicată la vot în alegerile din Ungaria îl avantajează pe premierul în funcție Viktor Orban și partidului său, Fidesz, scrie publicația maghiară Index.hu.

Până la ora 15.00, au votat 66,01% dintre alegători, un nou record stabilit privind prezența la alegerile din Ungaria, cu patru ore înainte de închiderea urnelor.

Electoratul Fidesz nu va sta acasă, crede sociologul

John McLaughlin, șeful casei de sondare McLaughlin & Associates, crede că „în general o prezență ridicată la urne este de așteptat în competițiile electorale strânse”.

Potrivit sociologului John McLaughlin, Fidesz ar putea obține 44% din voturi, iar Tisza 40%, el invocând un sondaj pe care l-a realizat pe un eșantion de 1.000 de votanți activi în Ungaria.

În cazul celor care au spus că sunt aproape siguri că vor merge să voteze, avantajul Fidesz crește la nouă procente (40% – Fidesz, 31% – Tisza).

Astfel, prezența ridicată la urne de astăzi ar fi în avantajul lui Orban, întrucât ar fi un semn că electoratul partidului său nu a rămas acasă.

Sondajul menționat de sociologul american a fost realizat în timpul vizitei din 7 aprilie vicepreședintelui SUA JD Vance la Budapesta, venit special să transmită susținerea administrației de la Washington pentru Viktor Orban.

„Viktor Orbán va câștiga următoarele alegeri din Ungaria, așa că sunt foarte încrezător în acest sens și în continuarea relației noastre pozitive”, spunea atunci Vannce

Mc Laughlin a estimat că scorul Tisza a fost influențat și de incidentul din sectorul sârb al gazoductului Turk Stream.

Un parlament cu trei partide

Sociologul a spus că se așteaptă la o nouă victorie a lui Orban, însă fără ca Fidesz să mai aibă o majoritate de două treimi, necesare modificării Constituției. În viitorul parlament de la Budapesta vor mai intra Tisza și Patria Noastră.

Pe de altă parte, Peter Magyar, liderul Tisza, crede că prezența mare la vot avantajează formațiunea pe care o conduce.

Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, în timp ce sunt cozi uriașe la mai multe secții, Peter Magyar a postat un nou mesaj pe Facebook. „Ziua de astăzi va intra în manualele de istorie ale Ungariei”, a scris el. „Trăim ultimele ore ale puterii lui Orban”, a mai scris Magyar, lansând apoi un îndemn și către cei care nu au votat încă.

