Un soldat american, pus sub acuzare după ce a câștigat 400.000 de dolari pariind pe înlăturarea lui Maduro

Un soldat din forțele speciale americane implicat în operațiunea SUA care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro a fost arestat, fiind acuzat că a folosit informații clasificate pentru a paria pe capturarea fostului lider al Venezuelei, transmite BBC.

Internauții au observat „pariuri suspecte” făcute de un cont creat cu câteva zile înainte de operațiunea SUA în Venezuela, din ianuarie.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a dezvăluit acum că cel care a câștigat peste 400.000 de dolari pariind pe capturarea lui Maduro este un militar al armatei americane.

DOJ l-a pus sub acuzare pe Gannon Ken Van Dyke, după ce acesta ar fi efectuat tranzacții pe Polymarket, o platformă bazată pe criptomonede, pe baza unor informații clasificate.

„Este vorba în mod clar de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate, ceea ce este ilegal conform legii federale”, au transmis joi, 23 aprilie, oficialii Departamentului Justiției.

Van Dyke, un soldat în serviciu în Armata SUA, staționat la Fort Bragg în Carolina de Nord, a câștigat peste 409.000 de dolari ca urmare a pariurilor sale.

Forțele americane i-au capturat pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, din reședința lor din Caracas într-un raid nocturn, pe 3 ianuarie, și i-au adus la New York pentru a se confrunta cu acuzații de infracțiuni legate de arme și droguri, pe care le neagă.

Van Dyke e acuzat că a pariat pe momentul și rezultatul operațiunii, „toate pentru a obține profit”, a declarat Departamentul de Justiție într-un comunicat.

Cum a fost prins militarul american cu pariuri pe capturarea lui Maduro

Departamentul Justiției susține că, în jurul datei de 26 decembrie 2025, Van Dyke și-a creat un cont pe Polymarket și a început să tranzacționeze pe piețele legate de Maduro și Venezuela.

Acesta este acuzat că a făcut tranzacții în valoare de peste 33.000 de dolari în timp ce deținea informații clasificate, care nu erau destinate publicului, referitoare la operațiune, denumită „Absolute Resolve”.

„Atunci când am identificat un utilizator care tranzacționa pe baza unor informații guvernamentale clasificate, am sesizat Departamentul Justiției și am cooperat cu ancheta acestora”, a transmis Polymarket.

„Tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate nu au ce căuta pe Polymarket. Arestarea este dovada că sistemul funcționează”, a adăugat compania.

Van Dyke e acuzat de utilizarea ilegală a informațiilor guvernamentale confidențiale în scopul obținerii de beneficii personale, furtul de informații guvernamentale care nu sunt publice, fraudă cu mărfuri, fraudă electronică și efectuarea unei tranzacții monetare ilegale, potrivit unui act de acuzare dezvăluit joi.

„Bărbaților și femeilor noastre în uniformă li se încredințează informații clasificate pentru a-și îndeplini misiunea cât mai sigur și eficient posibil și li se interzice utilizarea acestor informații extrem de sensibile în scopul obținerii de beneficii financiare personale”, a declarat procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche.