Pariu suspect înainte de intervenția SUA în Venezuela. Un jucător a câștigat peste 400.000 de dolari după capturarea lui Maduro

Internauții au observat „pariuri suspecte” făcute de un cont creat cu câteva zile înainte de operațiunea Statelor Unite în Venezuela, care a pus la bătaie sume mari pe înlăturarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârşitul lunii ianuarie, relatează LeFigaro, citată de News.ro

Capturarea lui Nicolás Maduro poate a şocat lumea, dar nu şi pe un parior foarte norocos. Un utilizator al platformei de pariuri Polymarket a câştigat peste 400.000 de dolari pariind, cu doar câteva ore înainte de intervenţia americană, sume mari pe plecarea preşedintelui venezuelean din funcţie înainte de 31 ianuarie.

Contul, fără nume şi fără fotografie, a fost creat recent, deoarece primele sale pariuri datează din 27 decembrie. El a pariat doar pe plecarea rapidă a lui Maduro sau pe o intervenţie a forţelor armate americane în Venezuela, potrivit Le Figaro.

Prima sa miză – 96 de dolari pe o operaţiune americană înainte de 31 ianuarie, apoi 123,34 dolari pe plecarea lui Maduro la aceeaşi dată.

Utilizatorul a crescut treptat miza, până când a părut foarte sigur pe el: între 1 ianuarie, ora 23:57 GMT (2 ianuarie, 01.57 ora României), şi 3 ianuarie, ora 2:58 GMT (4.58 ora României) a pariat în total 31.215 dolari pe plecarea lui Maduro în cursul lunii, în timp ce o acţiune pentru „da” se tranzacţiona la doar 7 sau 8 cenţi.

Capturarea lui Nicolás Maduro sâmbătă, 3 ianuarie, i-a permis pariorului să încaseze 436.759,61 dolari pentru o miză totală de 32.538,34 dolari. În schimb, a pierdut puţin sub 6.000 de dolari pentru alte pariuri mai mici – pe o invazie a Venezuelei sau o declaraţie de război.

Aceste tranzacţii au fost identificate de utilizatorii de pe reţelele sociale, care s-au întreabat dacă norocosul parior nu ar fi avut cumva acces la informaţii confidenţiale.

Autorităţile americane au declarat că operaţiunea din Venezuela a fost pregătită minuțios de câteva luni. În luna august, o echipă clandestină de ofițeri ai CIA s-a infiltrat în Venezuela cu un plan de a colecta informații despre Nicolás Maduro. Echipa CIA s-a deplasat prin Caracas, rămânând nedetectată timp de luni întregi cât s-a aflat în Venzuela.