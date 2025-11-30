Un soldat NATO a murit în timpul unui exercițiu în Lituania

Un militar belgian aflat într-o misiune NATO în Lituania a murit vineri, în timpul unui exercițiu, au anunțat oficialii belgieni sâmbătă seara, potrivit Politico.

Parchetul federal belgian a deschis o anchetă în legătură cu incidentul.

Soldatul a fost rănit în timpul unui exercițiu cu mortier și a murit sâmbătă la spital, au confirmat într-o declarație comună ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, și șeful Statului Major, Frederik Vansina.

Francken a scris pe X că este „profund întristat de acest accident tragic”, transmițând „gânduri și solidaritate” prietenilor și colegilor militarului.

Președintele lituanian Gitanas Nausėda și-a exprimat, la rândul său, condoleanțele într-un mesaj, afirmând că militarii belgieni care servesc în cadrul NATO în Lituania „au o contribuție neprețuită la securitatea națiunii noastre și a întregii Alianțe”. El a adăugat: „Dedicarea și sacrificiul lor nu vor fi niciodată uitate.”

Militarul belgian, a cărui identitate nu a fost făcută publică, făcea parte din Batalionul de Artilerie din Brasschaat. Aproape 200 de soldați belgieni au fost dislocați în Lituania începând din vară, ca parte a misiunii NATO Forward Land Forces, o serie de grupuri de luptă multinaționale staționate în opt țări din Europa de Est.

Parchetul federal belgian a anunțat că a deschis o anchetă privind moartea militarului, fără a oferi alte detalii, potrivit agenției Belga. Un magistrat federal și doi anchetatori ai poliției federale, specializați în investigații privind afacerile militare, s-au deplasat sâmbătă la fața locului, a relatat VRT.

Ministerul belgian al Apărării a deschis, de asemenea, o anchetă internă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, conform relatărilor din presă.