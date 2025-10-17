Un soldat rus și-a împușcat mortal camaradul și s-a sinucis, într-o bază din Moscova

Un militar rus este văzut la barajul de la Canalul Crimeii de Nord, care începe la rezervorul centralei hidroelectrice Kakhovka, Foto: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia

Un militar rus l-a împușcat mortal pe un alt soldat și apoi și-a pus capăt zilelor, în regiunea Moscova, potrivit anunțului făcut vineri de armata rusă, transmit AFP și The Moscow Times.

Militarul „l-a rănit mortal pe un soldat contractual și apoi și-a luat viața”, a declarat Districtul Militar Moscova din Ministerul Apărării al Rusiei, citat de TASS, după incidentul care a avut loc în noaptea de joi spre vineri.

Forțele aeriene ruse investighează situația, însă nu a fost menționată public vreo posibilă cauză pentru incident.

Cotidianul pro-Kremlin Izvestia, citând o sursă anonimă, a relatat că atacul a avut loc în Naro-Fominsk, la 80 de kilometri sud-vest de capitală.

Postul de televiziune REN-TV a citat o sursă anonimă spunând că în baza respectivă au fost rănite trei persoane.

Potrivit sursei, unul dintre soldații răniți și-a contactat mama, care apoi a chemat medicii și poliția la unitate. Ulterior ar fi fost internat în stare critică.

Identitățile și gradele făptașului și victimei nu au fost dezvăluite public.

Presa independentă a menționat că Naro-Fominsk găzduiește o brigadă de rachete antiaeriene din cadrul forțelor terestre ruse, precum și unități de antrenament pentru noi recruți, repartizați ulterior la diferite ramuri ale Forțelor Aerospațiale.

Armata Rusiei respinge acuzațiile potrivit cărora are o cultură a hărțuirii și susține că a eradicat ritualurile de intimidare care au fost un obicei comun timp de zeci de ani.

În 2019, un recrut în vârstă de 19 ani a deschis focul la o bază militară din Siberia, omorând opt soldați, printre care doi ofițeri.

Condamnat la 24 de ani de închisoare, el a descris serviciul militar drept un „iad” și a susținut că a fost abuzat constant.

Rusia și-a mărit masiv efectivele militare după ce a lansat ofensiva împotriva Ucrainei în februarie 2022. A recrutat sute de mii de soldați pe bază de contract, majorând salariile și oferind bonusuri uriașe la înrolare.

În plus, Moscova a recrutat forțat aproximativ 300.000 de rezerviști în toamna anului 2022, după ce trupele sale nu au reușit să cucerească Ucraina.

În septembrie, președintele rus Vladimir Putin a declarat că în Ucraina luptă peste 700.000 de soldați ruși.