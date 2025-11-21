Un sondaj arată un capitol important la care Ciprian Ciucu e cu 6 procente în fața lui Daniel Băluță

Daniel Băluță este pe locul cinci din punct de vedere al notorietății printre bucureșteni, iar Cicprian Ciucu pe locul nouă, dar liberalul are un avans de șase procente în fața reprezentantului PSD în clasamentul încrederii respondenților în personalitățile politice de care au auzit, potrivit unui sondaj INSCOP.

Notorietatea politicienilor în București

Un procent de 99.4% dintre locuitorii Capitalei spun că au auzit de Nicușor Dan, 98.6% de George Simion, 98.2% de Călin Georgescu, 95.6% de Ilie Bolojan, 90% de Daniel Băluță, 87.1% de Sorin Grindeanu.

Anca Alexandrescu beneficiază de o notorietate de 80.5%, Cătălin Drulă de 78.1%, Ciprian Ciucu de 74.4%, iar Dominic Fritz de 69.5%.

Un sondaj, tot INSCOP, pentru alegerile din 7 decembrie din Capitală, publicat joi, îl plasează pe primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe prima poziție, cu 27,1% din voturile bucureștenilor care spun că merg sigur la vot. Candidatul PSD, Daniel Băluță, este pe poziția a doua, urmat de Anca Alexandrescu. Cătălin Drulă de la USR este în spatele lor, la diferență mare.

Nicușor Dan beneficiază de cea mai mare încredere în Capitală

Sondajul a măsurat și încrederea în personalități politice raportată la totalul populației, respectiv la cei care au auzit de fiecare personalitate.

Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere dintre numele testate. Mai exact, 44.2% din total eșantion declară că au destul de multă și foarte multă încredere în șeful statului (respectiv 44.4% dintre cei care îl cunosc).

Șeful statului este urmat de premierul Ilie Bolojan cu 36.6% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (38.3% raportată la cei care au auzit de el), Daniel Băluță cu 33.8% (37.6% raportată la cei care au auzit de el), Ciprian Ciucu cu 32.1% ( 43.1% raportată la cei care au auzit de el) și Călin Georgescu cu 25.9% (26.4% raportată la cei care au auzit de el).

De remarcat că, deși Băluță este cu foarte puțin în fața lui Ciucu din punct de vedere al încrederii în general, acesta din urmă are un avans de șase procente în fața contracandidatului său la alegerile din 7 decembrie la capitolul încredere raportată la cei care au auzit de el.

În clasament mai apar Cătălin Drulă cu 19% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (24.3% raportată la cei care au auzit de el), Dominic Fritz cu 17.2% (24.7% raportată la cei care au auzit de el), Anca Alexandrescu cu 17.1% (21.2% raportată la cei care au auzit de ea) și Sorin Grindeanu cu 14.6 (16.8% raportată la cei care au auzit de el).

„Datele reflectă nivelul de încredere al bucureștenilor în fiecare personalitate politică, dar și nivelul de încredere al celor care au auzit de fiecare personalitate, în condițiile în care notorietatea diferă de la persoană la persoană. Personalitățile cu nivel de notorietate mai mică beneficiază, firesc, de un nivel de încredere mai mic raportat la totalul populației pentru că baza lor de raportare este mai mică. În ceea ce privește personalitățile care candidează la alegerile pentru primar al Capitalei, este important de precizat că aceste date nu reflectă fidel intenția de vot. Dacă întrebarea privind intenția de vot are variante exclusive, adică respondenții pot opta pentru un singur candidat, întrebările privind încrederea sunt distincte, același respondent putând avea încredere în mai multe personalități fie din același spectru politic, fie, ceva mai rar, din zone diferite”, a explicat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.