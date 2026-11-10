Un spital la care au fost transportați răniți din Bulgaria se află în construcție de o jumătate de secol

Spitalul din Iambol, situat în sud-estul Bulgariei, unde au fost transportate o parte din victimele accidentelor de pe autrostrada Tracia se află în constucție de aproape 50 de ani, scrie publicația Dnevnik.

Potrivit sursei citate, unitatea spitalicească durează încă din 1979. La acest spital au fost duși 13 persoane grav rănite în carambolul de pe autostrada care leagă orașele Sofia, Plovdiv și Burgas.

În accidentele produse pe ambele sensuri ale autostăzii și-au pierdut viața cel puțin 11 persoane și aproape 50 au fost rănite, a declarat premierul bulgar Rumen Radev.

Spitalul are 17 clădiri, însă nu există nicio legătură între ele, potrivit unui reportaj difuzat în vara lui 2026 de BTV. Potrivit sursei citate, unitatea medicală este singura din regiunea Iambol care are Unitate de Primiri Urgențe.

Pentru transportul pacienților între clădiri și etaje a fost prevăzută chiar o funcție „specială”, precizează Dnevnik: „purtător”, care transportă bolnavii cu brațele, folosind „tărgi” improvizate, confecționate din pături.

De-a lungul anilor, mai multe guverne au alocat fonduri pentru finalizarea construcției.

Începând cu 2018, aproape 75 de milioane de leva (38,4 milioane de euro) au fost folosite pentru construcție, reparații și echipamente medicale, a estimat Ministerul Sănătății de la Sofia.

În acest moment, cabinetul Radev a alocat alte fonduri pentru terminarea spitalului din Iambol. Încă 14,5 milioane de euro ar urma să fie investiți pentru finalizarea obiectivului.