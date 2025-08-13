Un startup de AI a făcut o ofertă de 34,5 miliarde dolari pentru a cumpăra de la Google browserul Chrome

Perplexity AI, o companie despre care s-a scris mult în ultimul an, a făcut o ofertă nesolicitată, integral în numerar, de 34,5 miliarde de dolari pentru browserul Chrome al Google, scrie Reuters. În calea unei eventuale tranzacții sunt o mulțime de greutăți, iar Google nu vrea să vândă.

OpenAI, Yahoo, dar și compania de investiții Apollo Global Management și-au exprimat în trecut interesul pentru Chrome, pe fondul presiunilor de reglementare care amenință dominația Google în industrie.

Perplexity AI, faimoasă pentru chatbotul său, este evaluată la 18 miliarde dolari, după ultima rundă de finanțare. Suma cu care ar vrea să cumpere Chrome este mult peste această valoare, așa că nu va fi ușor cu finanțarea.

Google nu a comentat zvonurile, NU a spus că browserul Chrome ar fi de vânzare și intenționează să conteste decizia unei instanțe americane de anul trecut. Justiția a ajuns la concluzia că Google deține un monopol ilegal în domeniul căutării online. Departamentul de Justiție al SUA a cerut, pe post de măsură reparatorie, separarea Chrome de companie.

Perplexity a lansat un browser AI denumit Comet, capabil să îndeplinească anumite sarcini în numele utilizatorului, iar achiziția Chrome i-ar permite accesul la cei peste trei miliarde de utilizatori ai Chrome, iar Perplexity ar deveni o super-forță.

Sursele spuneau că Perplexity promite – în oferta sa – să păstreze codul de bază al browserului, numit Chromium, ca sursă deschisă, să investească trei miliarde de dolari pe parcursul a doi ani și să nu modifice motorul de căutare implicit al Chrome, potrivit unui document obținut de Reuters.

Analiștii citați de Reuters au spus că, cel mai probabil, Google NU are de gând să vândă Chrome și se va angaja sigur într-o luptă juridică de durată, pentru a preveni acest lucru.

Google are nevoie de Chrome și pe mai departe, deoarece browserul este crucial pentru strategia de AI a companiei, care include introducerea de mici rezumate generate de AI (cunoscute drept Overviews) pentru a-și menține cota de piață în căutare.

CEO-ul motorului de căutare DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, a declarat recent că, dacă Google ar fi forțată să vândă Chrome, valoarea browserului ar fi de cel puțin 50 miliarde dolari.

Un analist citat de Bloomberg spune că valoarea Chrome este și mai mare, undeva spre 100 miliarde dolari.

