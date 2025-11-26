Un startup de AI își propune să automatizeze o bună parte din munca de rutină făcută de bancheri

Un startup de inteligență artificială denumit Model ML a primit 75 de milioane de dolari finanțare pentru a dezvolta tehnologii care să înlocuiască mare parte din munca de rutină făcută de bancherii de investiții.

Tehnologia dezvoltată la Model ML își propune accelerarea unei părți importante din munca repetitivă care consumă ore întregi din timpul multor angajați de pe Wall Street, scrie Bloomberg.

Tehnologia poate fi folosită pentru a crea prezentări, dar și pentru rapoarte ample de tip „due diligence”. Sarcini repetitive care unui om calificat i-ar fi luat o zi întreagă pot fi rezolvate în minute, susțin cei de la companie.

Compania are 45 de angajați, a fost fondată acum un an, are birouri la Londra și New York, iar în februarie a obținut o rundă mai mică de finanțare, de 12 milioane dolari.

Compania a fost fondată de frații Chaz și Arnie Englander care au 33, respectiv 28 de ani.

Model ML a fost dezvoltată inițial pentru servicii financiare, dar s-a extins apoi spre consultanță și strategie. Platforma dezvoltată de companie – scrie publicația techfundingnews.com – abordează o ineficiență critică în industriile financiare unde specialiști foarte calificați și foarte bine plătiți pierd în medie cinci săptămâni pe an cu sarcini repetitive precum extragerea datelor, analiza și raportarea.

Instrumentele tradiționale de inteligență artificială au avut dificultăți în a rezolva această problemă din cauză că nu sunt concepute pentru sistemele extrem de fragmentate și compartimentate din sectorul financiar. Aceste instrumente nu au, de cele mai multe ori, precizia necesară și nu reușesc să gestioneze fluxurile de lucru complexe din domeniu.

Model ML susține că are o abordare complet diferită, furnizând o platformă bazată pe AI care funcționează precum un „creier” AI personalizat pentru fiecare organizație. Sistemul construiește o arhitectură cognitivă ce reproduce modul în care oamenii extrag și analizează informații, în loc să se bazeze pe modele generice de „machine learning”.

Sursa foto: Dreamstime.com