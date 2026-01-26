Un startup de AI pentru rețete medicale a ajuns să valoreze un miliard de dolari

O companie care își propune să simplifice procesul de emitere și obținere a rețetelor medicale cu ajutorul inteligenței artificiale a ajuns la o evaluare de un miliard de dolari, după o rundă consistentă de finanțare.

Compania denumită Tandem Technology a obținut 100 milioane dolari după o rundă de finanțare condusă de firma de capital de risc Accel, spun surse citate de Bloomberg.

Tandem dezvoltă tehnologii gândite să îi ajute pe pacienți să aibă acces mai ușor la medicamente. Soluția propusă automatizează parțial birocrația, dar și apelurile telefonice pentru aprobările prealabile necesare în vederea direcționării prescripțiilor către farmacii.

În total, compania cu sediul la New York a primit 137 milioane dolari finanțare, prima rundă, de mai mică amploare, fiind în 2024.

Pe termen lung, Tandem își propune să colaboreze cu companii biofarmaceutice pentru a accelera dezvoltarea și lansarea de noi medicamente. Compania se așteaptă ca milioane de oameni să îi folosească serviciile în 2026.

