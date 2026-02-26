Un startup suedez de AI primește o rundă de finanțare pentru a extinde platforma care detectează diverse tipare în milioane de conversații

Un startup suedez care a dezvoltat o platformă AI ce analizează milioane de conversații cu clienții a primit o finanțare de 10 milioane dolari pentru a extinde sistemul. Această platformă scanează convorbirile audio, pentru a detecta tipare comportamentale, dar și semnale de cumpărare.

Agaton, o companie din Stockholm, a dezvoltat o platformă de tip „agentic AI” care folosește analiza vocală pentru a ajuta echipele de vânzări să identifice diverse porțiuni relevante din milioane de conversații cu clienții. .

Platforma AI este concepută pentru a ajuta companiile să analizeze date nestructurate provenite din conversațiile cu clienții, atât din vânzări, cât și din interacțiunile de tip „customer service”, scrie site-ul tech.eu.

Folosind tehnici AI, sistemul identifică tipare comportamentale și indicatori ai stării emoționale, pentru a crește automatizarea fluxurilor de lucru și pentru a simplifica modul în care se iau deciziile la nivelul companiilor care utilizează sistemul.

Până în prezent, soft-ul de la Agaton a analizat patru milioane de apeluri cu clienții, cei la companie susțin că vânzările au crescut, iar în cele mai bune cazuri rata de conversie s-a dublat. Compania spune că veniturile sale au crescut de șapte ori față de anul precedent, scrie site-ul techfundingnews.com.

Platforma analizează conversațiile pentru a detecta tipare comportamentale, dar și semnale de cumpărare. În loc să se limiteze la transcrierea apelurilor, ea extrage în timp real informații care ajung la echipele de vânzări sub forma unor recomandări concrete. Sistemul este gândit, printre altele, să furnizeze suport pentru strategia de preț și de produs.

Sursa foto: Dreamstime.com