Un stat american cu o populație mai mare decât a României vrea să elimine complet obligativitatea vaccinării, inclusiv pentru „bolile copilăriei”: „Trupul este un dar de la Dumnezeu”

Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, fotografiat în timpul unui discurs pe care l-a ținut în 2024 la Convenția Națională Republicană, FOTO: Leon Neal / Getty images / Profimedia Images

Autoritățile din Florida plănuiesc ca acesta să devină primul stat din SUA care elimină complet obligativitatea vaccinării, inclusiv pentru copiii de vârstă școlară, eliminând o practică pe care experții în sănătate publică o consideră de zeci de ani drept esențială pentru limitarea răspândirii bolilor infecțioase, relatează The New York Times. Populația Floridei o depășește pe cea a României și a multor țări europene.

Dr. Joseph A. Ladapo, chirurgul general al statului Florida, a făcut anunțul miercuri alături de guvernatorul republican Ron DeSantis, un fost candidat la președinția SUA. DeSantis a ajuns în prim-planul politicii americane în timpul pandemiei de COVID-19 și, pe măsură ce timpul a trecut, a adoptat poziții din ce în ce mai antivacciniste.

El conduce un stat cu o populație de 23 de milioane de locuitori, mai mare decât a unor țări ca Olanda, Belgia, Suedia, Portugalia sau Grecia. Florida, un bastion al republicanilor din SUA, este al treilea cel mai populat stat american, în spatele doar a Californiei (39 de milioane de locuitori) și a Texasului (31 de milioane)

„Cine sunt eu să vă spun ce ar trebui să introducă copilul dumneavoastră în corpul său?”, a spus miercuri în aplauzele publicului chirurgul general Ladapo, un critic vocal al vaccinurilor, în timpul unui eveniment organizat într-o localitate de lângă orașul Tampa. „Trupul dumneavoastră este un dar de la Dumnezeu”, a adăugat el.

El a adăugat că administrația va „lucra pentru a elimina” toate obligativitățile de vaccinare. „Fiecare dintre ele este greșită și picură de dispreț și sclavie”, a spus dr. Ladapo.

Statele americane au libertatea de a-și decide politicile privind vaccinarea

Anunțul vine în contextul în care poziția antivaccinistă a lui Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru sănătate al președintelui Trump, provoacă tulburări în agențiile federale de sănătate publică. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), în special, a fost copleșit de probleme în condițiile în care administrația Trump a concediat experți și, în unele cazuri, i-a înlocuit cu persoane care împărtășesc viziunile lui Kennedy.

Ladapo a fost criticat în repetate rânduri de colegii săi din domeniul medical pentru pozițiile sale privind sănătatea publică. În 2024, el a permis părinților să decidă dacă își trimit sau nu copiii nevaccinați la școală în timpul unui focar de rujeolă din Florida, respingând ghiduri de sănătate publică consacrate și bazate pe dovezi. Dezinformarea pe care a răspândit-o despre vaccinurile împotriva Covid a determinat C.D.C. să emită o mustrare publică în 2023.

The New York Times notează că deocamdată nu este clar cum va arăta procesul de anulare a obligativităților de vaccinare existente în Florida. În general, legislativele locale din fiecare stat american stabilesc cerințele de vaccinare pentru copiii de școală; guvernul federal aprobă vaccinurile pentru public și emite recomandări cu privire la cine ar trebui să le primească.

Ladapo a spus însă că Departamentul Sănătății din Florida, agenția pe care o conduce, va elimina regulile privind obligativitatea vaccinării. Autoritatea agenției sale de a reglementa este prevăzută într-o lege a statului care cere anumite imunizări pentru copiii de școală.

Ladapo a spus totodată că legiuitorii statului „vor trebui să ia decizii” și că „așa devine posibil acest lucru”.

Liderii republicani din legislativul Floridei nu au comentat imediat anunțul, însă rareori s-au opus demersurilor aripii executive a guvernului local. Guvernatorul DeSantis este considerat o „vedetă” a Partidului Republican și este unul dintre cei mai cunoscuți lideri republicani la nivel național în SUA.

Republicanii se bucură de o largă majoritate în legislativul statal din Florida, având 86 de mandate, comparativ cu 32 ale democraților.

Dr. Joseph A. Ladapo, chirurgul general al Floridei, alături de guvernatorul Ron DeSantis (în stânga sa), FOTO: Chris O’Meara / AP / Profimedia Images

„Un lucru îngrozitor pentru sănătatea publică”

Snatorul Bill Cassidy din Louisiana, republican și președinte al Comisiei pentru Sănătate din Senatul de la Washington, a numit demersul lui DeSantis și Ladapo „un lucru îngrozitor pentru sănătatea publică”.

„Vom începe să avem în școli focare de boli prevenibile”, a avertizat Cassidy, medic de profesie. El a adăugat că „vor exista copii care vin la școală cu rujeolă și îi infectează pe alții care fie nu au fost vaccinați, fie au o boală precum cancerul”.

Toate cele 50 de state care alcătuiesc SUA au cel puțin unele cerințe de vaccinare pentru copiii care intră la școală, deși toate permit scutiri medicale, iar majoritatea permit scutiri din motive religioase sau personale. Numărul elevilor care primesc scutiri a crescut în ultimii ani, iar ratele de imunizare au scăzut, potrivit KFF, un grup de cercetare în politici de sănătate.

Până acum, administrația DeSantis și-a concentrat eforturile antivacciniste pe vaccinurile împotriva COVID-19. Florida interzice obligativitatea vaccinării anti-COVID pentru elevi și a interzis așa-numitele „pașapoarte de vaccinare”, care atestă imunizarea. Însă statul a cerut de multă vreme ca majoritatea copiilor care intră la școală să fie vaccinați împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei, varicelei și hepatitei B, printre alte boli infecțioase.

Dr. Lisa Gwynn, medic pediatru din Miami și fost președinte al filialei din Florida a Academiei Americane de Pediatrie, a respins argumentul lui Ladapo și al altor oficiali din administrația DeSantis conform căruia deciziile de vaccinare ar trebui să revină exclusiv părinților.

„Este mai mult decât decizia unui părinte”, a declarat ea pentru NYT. „Este vorba despre vârstnici, despre cei vulnerabili, despre cei compromiși imunologic și despre cum afectează aceasta societatea noastră, comunitatea noastră, vecinii noștri, rudele noastre”, a argumentat ea.

Florida are una dintre cele mai mari populații de vârstnici din SUA, atrăgând de generații întregi pensionari datorită climei sale însorite din sudul SUA.

Ce a spus guvernatorul DeSantis

Domnul DeSantis, care l-a numit pe dr. Ladapo chirurg general în 2021, a anunțat de asemenea crearea unei comisii pentru a alinia Florida la obiectivele trasate la nivel federal de Robert Kennedy Jr. Comisia va fi condusă de Casey DeSantis, soția guvernatorului.

„Am făcut deja multe lucruri”, a spus guvernatorul DeSantis, subliniind că „nu cred că vreun stat s-a apropiat măcar de ceea ce a făcut Florida”. Dar, a adăugat el, „vrem să rămânem înaintea celorlalți”.

Anunțul de miercuri, făcut în sala de sport a unui liceu creștin privat, a fost făcut într-o atmosferă care a semănat de multe ori cu cea a unui miting politic. DeSantis a vorbit pe larg, evocând perioada când pandemia de coronavirus a lovit în 2020. NYT notează că niciun alt guvernator american nu vorbește atât de des în discursurile sale despre acea perioadă, DeSantis amintind în mod repetat de disponibilitatea de care a dat dovadă în a sfida experții pe subiecte precum obligativitatea purtării măștilor, obligativitatea vaccinării anti-COVID sau închiderea școlilor și afacerilor pentru a preveni răspândirea coronavirusului.

„Elitele cunoscute se îndreptau către măsuri coercitive”, a spus miercuri DeSantis despre perioada de început a pandemiei, numindu-i pe lucrătorii federali din sănătate publică „slugi”. „Ne-am asigurat că oamenii au avut acces la școli”, a adăugat el