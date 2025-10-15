Un stat american dezbate interzicerea căsătoriilor între oameni și chatboți: „Oamenii trebuie să înțeleagă”

Un robot purtând un voal și rochie de mireasă (imagine ilustrativă generată de AI), FOTO: Firn / imageBROKER / Profimedia

Egalitatea în căsătorie este, din nou, un subiect de discuție în legislativul statului american Ohio, deși de data aceasta dezbaterea nu privește căsătoria dintre doi oameni, ci între oameni și instrumente de inteligență artificială (AI), relatează Gizmodo.

Un proiect de lege depus recent în legislativul statului din Vestul mijlociu al SUA ar interzice căsătoriile legale între programe de AI și utilizatorii lor umani. Inițiativa pare să vină în contextul apariției în presă a mai multor articole recente, care au adus în atenție cazuri în care persoane au spus „Da” partenerilor lor romantici virtuali, sub forma unor chatboți.

O parte a acestor persoane au și parteneri umani, dar au declarat că, aparent, simt o conexiune mai profundă cu chatboții cu care discută.

Un legiuitor din Ohio vrea să pună capăt acestor situații. Postul local NBC-4 a transmis că reprezentantul Thaddeus Claggett, președintele Comisiei pentru Tehnologie și Inovație a Camerei Reprezentanților din stat, a introdus o propunere legislativă care ar împiedica astfel de uniuni. Proiectul de lege stipulează:

„Niciun sistem de inteligență artificială nu va fi recunoscut drept soț, partener domestic sau nu va deține vreun statut juridic personal analog căsătoriei sau uniunii cu o ființă umană ori cu un alt sistem de inteligență artificială. Orice încercare declarată de a se căsători sau de a crea o uniune personală cu un sistem de inteligență artificială este nulă și nu produce niciun efect juridic”.

Care ar fi miza dezbaterii privind „uniunile” dintre un om și AI

Potrivit NBC-4, scopul inițiative este de a preveni situațiile în care instrumentele de inteligență artificială ar putea prelua roluri pe care actul căsătoriei le conferă, precum deținerea unei procuri legale sau luarea de decizii financiare.

„Pe măsură ce sistemele informatice își îmbunătățesc capacitatea de a se comporta mai mult ca oamenii, vrem să ne asigurăm că avem interdicții în lege care să împiedice aceste sisteme să devină vreodată umane în ceea ce privește capacitatea lor de voință”, a declarat Claggett pentru postul local.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că nu vorbim despre a merge la altar pe o melodie și a ține o ceremonie cu un robot care va umbla pe străzile noastre peste un an sau doi”, a adăugat el. „Asta s-ar putea întâmpla, dar nu despre asta este vorba, de fapt”, a subliniat el.

Site-ul tech Gizmodo notează că deocamdată nu este clar ce sprijin are această propunere legislativă din partea celorlalți legiuitori ai statului, deși e posibil ca o decizie să fie luată în curând. Proiectul, introdus de Claggett în luna septembrie, se află în prezent în dezbatere în comisia pe care o conduce.