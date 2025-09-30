Un studiu arată că un nivel ridicat al inegalității de venituri modifică structural creierului copiilor

Impactul vieții într-o societate inegală a fost legat pentru prima oară de schimbările structurale din creierul copiilor, într-un studiu realizat de oameni de știință de la mai multe universități de prestigiu din lume, potrivit The Guardian.

Inegalitatea de venituri „creează un mediu social toxic” care „modelează literalmente modul în care se dezvoltă mințile tinere”, arată studiul Adolescent Brain Cognitive Development, realizat pe mai mult de 10.000 de tineri din SUA, de către oameni de știință de la King’s College London (KLC), Universitatea din York și Universitatea Harvard.

Experții au analizat imagini RMN ale creierului a 10.071 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 10 ani din 17 state americane. Inegalitatea a fost măsurată prin evaluarea gradului de uniformitate a veniturilor în societate. Astfel, s-a constatat că statele cu rate mai ridicate de inegalitate au fost New York, Connecticut, California și Florida, în timp ce Utah, Wisconsin, Minnesota și Vermont au înregistrat diferențe de venituri mai mici.

Folosind imagini scanate, cercetătorii au studiat suprafața și grosimea regiunilor cortexului – stratul exterior ridat al creierului – inclusiv zonele utilizate pentru memorie, atenție, emoții și limbaj. De asemenea, au analizat legăturile dintre diferite regiuni ale creierului și modificările fluxului sanguin care indicau activitatea creierului.

Copiii care trăiesc în zone cu rate mai mari de inegalitate de venituri aveau o suprafață redusă a cortexului și conexiuni modificate între diferite zone ale creierului, indiferent de circumstanțele individuale, cum ar fi venitul familiei și educația, concluzionează studiul.

Sănătatea mintală a copiilor, afectată de societatea inegală

Experții au afirmat că rezultatele, publicate în Nature Mental Health, au arătat că inegalitatea veniturilor era „un factor determinant unic la nivel societal al dezvoltării neurologice și al sănătății mintale, independent de statutul socio-economic individual”.

„Nu este vorba doar de venitul individual al familiei, ci de modul în care venitul este distribuit în societate. Atât copiii din familii înstărite, cât și cei din familii cu venituri mai mici au prezentat modificări în dezvoltarea neurologică, iar noi am stabilit că acest lucru are un impact durabil asupra stării de bine”, a declarat doctorul Divyangana Rakesh, de la Institutul de Psihiatrie, Psihologie și Neuroștiințe al KCL.

Cercetătorii au explorat, de asemenea, modul în care aceste modificări ale creierului ar putea afecta sănătatea mintală. Echipa a utilizat date din chestionare completate când copiii aveau 10 și 11 ani și a constatat că sănătatea mintală era mai precară în cazul celor care trăiau în societăți inegale.

Profesorul Kate Pickett, coautoare a studiului de la Universitatea din York, a declarat că rezultatele arată că reducerea inegalităților „nu ține doar de economie – este o necesitate imperativă pentru sănătatea publică”.

„Modificările cerebrale pe care le-am observat în regiunile implicate în reglarea emoțiilor și atenția sugerează că inegalitatea creează un mediu social toxic care modelează literalmente modul în care se dezvoltă mințile tinere, cu consecințe asupra sănătății mintale și impacturi care pot dura o viață întreagă. Acesta este un progres semnificativ în înțelegerea modului în care inegalitatea la nivel social afectează sănătatea mintală”, a spus Pickett.

Efectele negative ale inegalității sociale pot fi atenuate însă, atrage atenția doctorul Divyangana Rakesh. „Impozitarea progresivă, rețelele de siguranță socială consolidate și asistența medicală universală ar putea contribui la atenuarea factorilor de stres care afectează în mod disproporționat copiii din societățile mai inegale”, a spus ea.

Mai departe, autorii studiului vor să compare constatările făcute cu date ale inegalității sociale la nivel mondial.

