Un studiu făcut de universitatea MIT a descoperit că peste 10% din forța de muncă poate fi înlocuită deja de AI în Statele Unite

Massachusetts Institute of Technology a publicat miercuri un studiu care a constatat că inteligența artificială (AI) poate deja să înlocuiască 11,7% din forța de muncă din Statele Unite, echivalentul a până la 1,2 trilioane de dolari în salarii din domeniile financiar, al sănătății și al serviciilor profesionale, relatează CNBC.

Studiul a fost realizat folosind un instrument de simulare a pieței muncii numit Iceberg Index, creat de MIT și de Oak Ridge National Laboratory. Acest indice simulează modul în care interacționează 151 de milioane de angajați americani în toată țara și modul în care sunt afectați de inteligența artificială și de politicile aferente.

Creatorii săi spun că Iceberg Index, anunțat la începutul acestui an, oferă o perspectivă orientată spre viitor asupra modului în care AI ar putea remodela piața muncii – nu doar în centrele tehnologice din SUA precum Silicon Valley, ci în fiecare stat al țării. Pentru legiuitorii care pregătesc investiții de miliarde de dolari în recalificare și formare profesională, indicele oferă o hartă detaliată a zonelor în care apar perturbările, până la nivel de cod poștal.

„Creăm practic un geamăn digital pentru piața muncii din SUA”, a declarat Prasanna Balaprakash, directoare a Oak Ridge National Laboratory și una dintre persoanele responsabile de coordonarea cercetării. Laboratorul este un centru de cercetare al Departamentului Energiei, care găzduiește supercomputerul Frontier – utilizat pentru numeroase eforturi de modelare la scară largă.

Balaprakash a explicat că indicele rulează experimente la nivelul populației, dezvăluind modul în care AI remodelează sarcinile, competențele și fluxurile de muncă cu mult înainte ca aceste schimbări să apară în economia reală.

Instrumentul creat de MIT analizează până la nivel local expunerea locurilor de muncă față de inteligența artificială

Iceberg Index tratează cei 151 de milioane de lucrători ca pe agenți individuali, fiecare etichetat cu competențe, sarcini, ocupație și locație. El cartografiază peste 32.000 de competențe din 923 de ocupații în 3.000 de comitate din SUA, apoi măsoară unde pot sistemele actuale de AI să execute deja aceste competențe.

Ceea ce au descoperit cercetătorii este că partea vizibilă a aisbergului – concedierile și modificările de roluri din tehnologie, informatică și tehnologia informației – reprezintă doar 2,2% din expunerea salariilor totale, adică aproximativ 211 miliarde de dolari. Sub suprafață se află expunerea totală, cele 1,2 trilioane de dolari în salarii, care includ funcții de rutină din resurse umane, logistică, finanțe și administrație de birou. Acestea sunt domenii uneori trecute cu vederea în previziunile privind automatizarea.

Indicele nu este însă un motor de predicție care să estimeze exact când sau unde vor fi pierdute locuri de muncă, au spus cercetătorii. În schimb, scopul său este de a oferi o imagine de ansamblu, centrată pe competențe, asupra a ceea ce pot deja să facă sistemele de AI actuale și de a le oferi factorilor de decizie un mod structurat de a explora scenarii ipotetice înainte de a aloca bani reali și adopta legislație.

„Project Iceberg le permite factorilor de decizie și liderilor din mediul de afaceri să identifice zonele cu expunere ridicată, să prioritizeze investițiile în formare profesională și infrastructură și să testeze intervenții înainte de a angaja miliarde pentru implementare”, afirmă cercetătorii.