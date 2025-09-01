Un subiect importat din Occident, de politicieni extremiști, care nu are legătură cu realitățile din România

Srilankezi care stau la coadă în capitala țării, Colombo, pentru a obține un pașaport cu care să plece la muncă în străinătate. FOTO: Ishara S. KODIKARA / AFP / Profimedia

AUR, SOS sau POT ar fi avut probabil suficiente teme să facă o opoziție constructivă Guvernului Bolojan, la cât de multe categorii sociale sunt nemulțumite de măsurile de austeritate. Dar și-au îndreptat atenția, în mod facil, către muncitorii asiatici care vin în România să facă niște munci de regulă prost plătite după care să plece acasă.

Deși pare greu de crezut că ar putea fi cineva atât de deranjat de migranții asiatici încât să organizeze proteste împotriva lor, totuși acest lucru se întâmplă. Partidele S.O.S. și Noua Dreaptă au primit autorizație de la Primăria Capitalei pentru un protest față de aducerea în România a așa-numitelor „populațiilor ne-europene, de rasă non-albă”. Evenimentul va avea loc marți, de la ora 11. Institutul Elie Wiesel consideră mitingul ilegal pentru că promovează discriminarea, în timp ce Primăria spune că nu a identificat totuși motive legale de respingere a cererii.

Modul prin care muncitorii din Asia ajung să muncească în România este diferit substanțial de cel din Occident. Străinii nu prea au cum să ajungă ilegal pe teritoriul țării noastre, datorită în primul rând condițiilor geografice. Noi nu ne învecinăm cu Nepal, Sri Lanka sau Bangladesh și nici nu ne aflăm pe rutele clasice de migrație. Din vest nu prea au de ce să vină la noi în țară pentru că salariile sunt mai mari dincolo, din sud preferă să rămână în țări mai prospere precum Italia, Grecia sau Spania, iar din est ar trebui să treacă prin mijlocul unui război.

În aceste condiții, migrantii care ajung la noi o fac pe la aeroport după ce-și cumpără bilet de avion și după ce obțin în prealabil toate actele necesare pentru a munci legal în țara noastră.

Lucrătorii din Asia ajung în România în baza cotelor anuale stabilite de statul român, în jur de 100.000 de pe mii pe an, cote care sunt corelate cu nevoile companiilor românești care solicită să aducă muncitori străini. „Nevoia de forță de muncă străină este dimensionată de locurile de muncă vacante declarate în mod repetat de angajatori”, scrie de exemplu în Nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern prin care s-a stabilit cota de muncitori străini pentru 2025.

