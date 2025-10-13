Un submarin „invizibil” rus a dat nas în nas cu o navă de război franceză. Moscova neagă că a avut probleme tehnice

Flota rusă din Marea Neagră a negat că submarinul cu propulsie diesel-electircă Novorossiysk a fost nevoit să iasă la suprafață de urgență în largul coastelor Franței din cauza unei defecțiuni, a relatat luni agenția de știri Interfax, citată de Reuters.

Submarinul efectuează o tranzitarea programată după ce și-a îndeplinit misiunile în Marea Mediterană, a precizat serviciul de presă al Flotei din Marea Neagră, potrivit Interfax.

Comandamentul Maritim al NATO a declarat joi, 9 octombrie, pe contul său din X că un submarin rus opera în largul coastelor Bretaniei.

O fregată a marinei franceze a urmărit submarinul rus care a ieșit la suprafață în largul coastelor Bretaniei, potrivit UK Defence Journal, care citează declarația Comandamentului Maritim al NATO.

Într-o postare distribuită pe rețelele de socializare, NATO a declarat: „Noi. Suntem. Cu ochii pe voi. O fregată a marinei franceze supraveghează apropierile maritime ale Alianței, marcând prezența unui submarin rus care operează la suprafață în largul coastelor Bretaniei. NATO este pregătită să apere Alianța noastră cu vigilență constantă și conștientizare maritimă în Oceanul Atlantic.”

Operațiunea de monitorizare face parte din manevrele obișnuite ale NATO în Atlanticul de Nord, unde forțele aliate mențin supravegherea activităților de suprafață și subacvatice în apropierea apelor europene.

Submarinul, supranumit „Gaura Neagră”

Potrivit UK Defence Journal, este vorba despre submarinul Novorossiysk (B-261), un submarin de atac diesel-electric din clasa Kilo II îmbunătățită, proiect 636.3, aparținând Flotei Ruse din Marea Neagră.

Submersibilul a fost construit la șantierele navale Admiralty din Sankt Petersburg, lansat în 2013 și pus în funcțiune un an mai târziu. A fost denumit „Gaura Neagră” deoarece este aproape de nedectat atunci cand se scunfundă, potrivit RIA Novosti.

Acestea au un deplasament de 2.350 tone la suprafață și de 3.950 sub apă, cu o viteză de 17/20 noduri. Submarinul are o autonomie de 45 de ore.

Poate fi dotat cu 4 rachete Kalibr, 18 torpile de 533 mm si 24 de mine si se poate scufunda pana la 300 de metri adâncime.

Potrivit unor canale rusești de Telegram, submarinul a fost nevoit să iasă la suprafață din cauza unei defecțiuni tehnice grave la sistemul de alimentare cu combustibil. UK Defence Journal a precizat că amploarea daunelor nu a fost confirmată.

Submarinul a operat anterior în Marea Mediterană în sprijinul acțiunilor militare rusești din Siria și a efectuat mai multe rotații în regiune ca parte a Forței operative mediteraneene a Moscovei.