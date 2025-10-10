Un submarin operat de la distanță a descoperit o comoară naturală rară în Marea Mediterană

Scafandri verificând dacă un submarin operat de la distanță funcționează corespunzător (imagine ilustrativă), FOTO: Boris Horvat / AFP / Profimedia Images

Consiliul Național de Cercetare al Italiei (CNR), a anunțat vineri o descoperire rară pentru Marea Mediterană: un recif mare de corali albi, care conține specii importante și urme fosile, relatează Reuters.

Cunoscute drept „pădurile tropicale ale mării”, recifurile de corali prezintă un interes major pentru oamenii de știință, fiind printre cele mai bogate ecosisteme marine, care adăpostesc milioane de specii. Ele joacă un rol esențial în menținerea vieții marine, însă sunt amenințate de încălzirea și acidificarea oceanelor.

Reciful din largul orașului Napoli a fost descoperit la o adâncime de peste 500 de metri cu ajutorul unui submarin operat de la distanță, în Canionul Dohrn – o vale marină adâncă aflată chiar în apropierea coastei orașului din sudul Italiei – în cadrul unei misiuni de cercetare maritimă finanțate de Uniunea Europeană.

„Explorările (…) au relevat prezența unor structuri masive, de peste 2 metri lățime, distribuite de-a lungul unui perete vertical înalt de mai mult de 80 de metri”, a precizat CNR într-un comunicat.

Aceasta a mai precizat că structurile sunt formate din corali duri de adâncime, denumiți în mod obișnuit „corali albi” din cauza lipsei lor de culoare, aparținând speciilor Lophelia pertusa și Madrepora oculata.

🚢#GaiaBlu spedizione scientifica #Demetra

Scoperta una scogliera corallina estesa e antica, situata al centro del Canyon Dohrn del Golfo di Napoli, a oltre 500 metri sotto la superficie del mare.

Un paesaggio sommerso, spettacolare e finora sconosciuto

👉https://t.co/O61mIEHt7e pic.twitter.com/znGg3eTyhP — CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche (@CNRsocial_) October 10, 2025

O descoperire „excepțională” pentru mările Italiei

Reciful conține, de asemenea, corali negri, corali solitari, bureți și alte specii cu importanță ecologică, precum și urme fosile de stridii și corali antici, a mai precizat CNR.

Aceștia au fost descriși drept „adevărate mărturii geologice ale unui trecut îndepărtat”.

Conducătorul misiunii, Giorgio Castellan, a declarat că descoperirea este „excepțională pentru mările Italiei: bioconstrucții de acest tip și de asemenea amploare nu au mai fost observate niciodată în Canionul Dohrn și sunt rareori întâlnite în restul Mediteranei”.

El a adăugat că descoperirea va ajuta oamenii de știință să înțeleagă rolul ecologic al habitatelor de corali de adâncime și distribuția lor, mai ales în contextul eforturilor de conservare și restaurare.