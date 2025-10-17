Un superb „Cap de copil” de Nicolae Tonitza se vinde în cea mai importantă licitație de artă de sezon!

Opere cu o profundă încărcătură emoțională și simbolică, semnate de Nicolae Tonitza și de Ion Țuculescu, completează selecția marilor capodopere ce participă marți, 21 octombrie, la cea mai importantă licitație de artă a sezonului – Licitația de Toamnă. Evenimentul are loc, de la ora 17.30, atât la Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe Platforma Artmark Live.

După ce primul anunț al evenimentului a adus în atenția publicului o raritate semnată de Nicolae Grigorescu – „Cap de copil (Copilul lui Grămadă)” – cea de-a doua revelație a Licitației de Toamnă vine tot sub semnul copilăriei, printr-un portret delicat și tulburător realizat de Nicolae Tonitza: „Cap de copil (Micuța olandeză)”. Lucrarea muzeală, având un preț de pornire de doar 30.000 de euro, surprinde cu finețe poezia universului inocenței.

„Tonitza este un mare maestru! Are metafizică! Acest tablou îți ia ochii de cum îl vezi”, a exclamat Horia-Roman Patapievici, președintele Artmark, atunci când a observat pictura în expoziția de la Palatul Cesianu-Racoviță. Expoziție ce mai poate fi vizitată, între orele 10.00 și 20.00, cu intrare liberă, până în ziua evenimentului.

În același registru al emoției profunde, dar pe o cu totul altă scară expresivă, Licitația de Toamnă aduce și o lucrare majoră din creația lui Ion Țuculescu – „Cei ce se plimbă” –, realizată în 1957, în perioada de maturitate a creației sale. Pictura, care pornește în licitație de la 40.000–75.000 de euro, a fost selectată în 1965 pentru expoziția retrospectivă de la Muzeul Național de Artă al României și provine din colecția fostului Ministru de Externe George Macovescu, unul dintre cei mai importanți promotori ai artistului.

„Este pentru prima dată când întâlnesc trei lucrări atât de distincte ale unui artist atât de drag mie și multora dintre noi: Ion Țuculescu. Lucrarea «Vas cu flori de câmp» este semnificativă pentru anii ’40, când artistul abia își reîncepuse parcursul expozițional, după ce și-a redescoperit, pentru totdeauna, pasiunea pentru pictură. „Metamorfoză” este unul dintre stâlpii-totem care încununează activitatea sa… Iar «Cei ce se plimbă» este specială, pentru că este din perioada lui de tranziție spre așa-zisa perioadă finală. Este o lucrare care exprimă plenar personalitatea artistului și mai ales curiozitatea lui de a-și formula un limbaj, un discurs de semne și culori care să-l facă atât de special în arta românească, dar și universală”, spune istoricul de artă Cătălin Davidescu.

Alături de Grigorescu, Tonitza și Țuculescu, evenimentul reunește peste 220 de capodopere semnate și de alte mari nume ale artei românești – Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Francisc Șirato, Ion-Theodorescu Sion, Ștefan Câlția, Adrian Ghenie ori Felix Aftene.

Articol susţinut de A10 by Artmark