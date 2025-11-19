Un tablou de Gustav Klimt a doborât recordul pentru cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la o licitație, prețul depășind cu mult așteptările

„Portretul lui Elisabeth Lederer”, expus în noiembrie la New York înainte de licitația organizată de casa Sotheby's, FOTO: lev radin / Alamy / Profimedia Images

O pictură de Gustav Klimt a fost vândută pentru o sumă record de 236,4 milioane de dolari, devenind a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitație și cea mai scumpă lucrare de artă modernă vândută la licitație, relatează The Guardian.

Pictura cu o înălțime de aproximativ 1,83 metri, intitulată Portretul lui Elisabeth Lederer, a fost realizată de pictorul austriac între 1914 și 1916 și o prezintă pe Lederer, o tânără moștenitoare și fiica unor protectori ai lui Klimt, înveșmântată într-un halat chinezesc.

Șase ofertanți au încercat timp de 20 de minute să obțină tabloul scos la vânzare la o licitație organizată de Sotheby’s la New York. Casa de licitații nu a numit cumpărătorul care a câștigat pictura.

Tabloul a fost furat de naziști și aproape distrus într-un incendiu în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, însă în 1948 a fost înapoiat fratelui lui Lederer, Erich, care a fost un subiect frecvent al desenelor și picturilor realizate de Egon Schiele, prietenul lui Klimt și colegul său artist.

Lucrarea a rămas în posesia lui Erich cea mai mare parte a vieții sale, până când acesta a vândut-o în 1983, cu doi ani înainte de moarte.

Tabloul „Portretul lui Elisabeth Lederer” al lui Gustav Klimt, FOTO: Nancy Kaszerman, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tabloul, unul special în opera lui Gustav Klimt

În 1985, pictura a devenit parte a colecției private de artă a moștenitorului Leonard A. Lauder, care a expus-o în locuința sa de pe Fifth Avenue din New York, cu excepția scurtelor perioade în care a fost împrumutată galeriilor de artă. Lauder a murit în iunie, la vârsta de 92 de ani.

Istoricul de artă Emily Braun, care a fost consilierul artistic al lui Lauder timp de aproape patru decenii, a declarat anterior pentru CNN că pictura era bijuteria colecției acestuia.

„Mânca prânzul de fiecare dată când era acasă, iar prânzul avea loc la o măsuță rotundă chiar lângă pictură”, a povestit Braun.

Pictura era una dintre doar două portrete în picioare realizate de Klimt care încă se află în mâini private.

Prețul de vânzare al picturii a depășit cu mult așteptările

Experții se așteptau ca pictura lui Klimt să se vândă cu peste 150 de milioane de dolari, dar lucrarea a depășit cu mult așteptările.

Vânzarea tabloului stabilește un nou record pentru o pictură de Klimt la o licitație, depășind recordul anterior de 108 milioane de dolari, stabilit prin vânzarea lucrării Doamnă cu evantai în 2023.

În 2006, fratele lui Lauder, Ronald, a plătit 135 de milioane de dolari într-o vânzare privată, nu la licitație, pentru celebrul portret al lui Klimt Portretul Adelei Bloch-Bauer I, cunoscut pe scară largă ca Femeia în aur.

Cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitație rămâne Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, care s-a vândut în 2017 pentru 450,3 milioane de dolari americani.