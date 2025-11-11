Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, în Capitală. Parchet: Atac de o „ferocitate ieșită din comun”

Un tânăr din București, în vârstă de 20 de ani, a atacat pe stradă un bărbat de 68 de ani, căruia i-a aplicat 33 de lovituri de cuțit în abdomen, torace, membre și cap. Victima a supravieţuit, fiind supusă unor intervenţii chirurgicale. Anchetatorii, care l-au prins pe agresor, nu au putut stabili un motiv pentru săvârșirea faptei, însă atacul a fost caracterizat de o „ferocitate ieșită din comun”.

„La data de 09.11.2025, inculpatul s-a înarmat cu un cuțit și, în jurul orei 03:40, a părăsit locuința sa situată în municipiul București, sector 2, a urmărit-o pe victimă (un bărbat în vârstă de 68 de ani) pe o distanță de aproximativ 400 de metri, iar la ora 04:04 s-a apropiat de victimă și i-a aplicat 33 de lovituri de cuțit în zona abdomenului, toracelui, membrelor și capului, provocându-i multiple plăgi înjunghiate și hemoperitoneu. Ulterior, inculpatul a revenit la locuința sa, iar victima s-a deplasat o scurtă distanță și a cerut ajutorul unui angajat al unui magazin din zonă, care a apelat numărul de urgență 112. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență ‘Sf. Pantelimon’, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale, în prezent starea sa fiind stabilă. Întrucât autorul a premeditat fapta, înarmându-se cu un cuțit și urmărind victima pe o distanță de aproximativ 400 de metri, și a acționat cu o ferocitate ieșită din comun, aplicându-i victimei 33 de lovituri de cuțit, în cauză au fost reținute elementele circumstanțiale agravante ale tentativei de omor – săvârșirea faptei cu premeditare și prin cruzimi”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul București, conform Agerpres.

Procurorii menționează că din mijloacele de probă administrate până în prezent nu s-a putut stabili o legătură între inculpat și victimă, ori vreun motiv pentru săvârșirea faptei, autorul înjunghierii fiind necunoscut până la data de 10.11.2025, ora 14:00, când a fost depistat de polițiști la locuința sa.

Percheziția domiciliară efectuată ulterior a relevat probe ce confirmă acuzația adusă inculpatului.

Atacatorul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în instanță cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.