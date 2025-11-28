Un tânăr de 14 ani a descoperit un model de origami care poate susține o greutate de 10.000 ori mai mare decât a sa

Un tânăr de 14 ani care pliază modele de origami despre care crede că ar putea într-o zi să îmbunătățească intervenția în caz de dezastre a fost premiat de orașul New York după ce a descoperit un model care poate susține de peste 10.000 de ori propria greutate, relatează Business Insider.

Miles Wu, un adolescent din New York a fost premiat cu 25.000 de dolari pentru un proiect de cercetare bazat pe o pliere origami numită Miura-ori, cunoscută pentru modul în care se poate comprima și extinde cu precizie.

„Pliez origami ca hobby de mai bine de șase ani, în special animale sau insecte”, a declarat Wu pentru Business Insider, adăugând că „de curând am început să-mi creez și propriile modele de origami”.

Pentru proiectul său, care a obținut marele premiu la o competiție adresată tinerilor inovatori din Statele Unite, Wu a petrecut luni întregi stabilind dacă raportul rezistență–greutate al plierii Miura poate fi valorificat pentru a îmbunătăți structurile extensibile folosite în situații de urgență.

Practic, Wu a testat câtă greutate poate suporta plierea Miura în funcție de diferite tipuri de hârtie, înălțimi ale paralelogramelor, lățimi ale paralelogramelor și unghiuri ale paralelogramelor. El spune că ideea i-a venit în timp ce învăța despre dezastre naturale, precum incendiile din sudul Californiei din ianuarie și uraganul Helene, care a lovit sud-estul SUA anul trecut.

A 14-year-old won $25,000 for origami. He discovered a pattern that can hold 10,000 times its own weight, he says. https://t.co/z5ddob80fB — Insider (@thisisinsider) November 28, 2025

Tânărul a rămas fără greutăți cu care să-și testeze modelele de origami

Wu a studiat, de asemenea, felul în care oamenii folosesc origami în disciplinele STEM, inclusiv în domeniul medical. „O problemă a structurilor extensibile și a structurilor de urgență actuale este că, de exemplu, corturile sunt uneori rezistente, alteori se pot compacta foarte mult, iar alteori se pot monta ușor, dar aproape niciodată nu au toate cele trei calități deodată. Însă Miura-ori are potențialul să rezolve această problemă”, a explicat Wu.

Într-o pliere Miura-ori, o coală de hârtie este pliată într-o suprafață mai mică, cu paralelograme repetate. Pentru a găsi combinația câștigătoare, Wu a testat trei lățimi diferite de paralelogram, trei unghiuri diferite de paralelogram și două înălțimi diferite de paralelogram. A testat, de asemenea, trei tipuri diferite de hârtie. Asta înseamnă că Wu a analizat 54 de variante pliate manual și a efectuat 108 teste.

Wu adăuga treptat greutate pe fiecare variantă până când aceasta se prăbușea. Spre surprinderea lui, variantele de origami erau destul de rezistente. A folosit toate cărțile din casă ca greutăți, înainte de a trebui să le ceară părinților să cumpere greutăți de antrenament pentru cercetarea lui.

„Statistica finală pe care am obținut-o despre cea mai rezistentă Miura-ori testată a fost că aceasta putea susține de peste 10.000 de ori propria greutate”, a relatat Wu. „Am calculat că asta ar fi echivalentul unui taxi din New York care ar purta peste 4.000 de elefanți”, a explicat el.