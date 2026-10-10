Un tigru a ucis un bărbat care a intrat în țarcul său la o grădină zoologică din Marea Britanie

Un bărbat a fost a murit în urma rănilor suferite după ce a fost atacat de un tigru la o grădină zoologică din nordul Angliei, informează AFP, citând poliția din South Yorkshire.

Polițiștii au fost alertați în jurul orei locale 13.30 privind faptul că un bărbat a intrat în țarcul tigrilor din Yorkshire Wildlife Park, lângă Doncaster.

„Tigrul l-a atacat pe bărbat, care a suferit răni grave. Serviciile de urgență au intervenit dar, în pofida eforturilor personalului medical, bărbatul a fost declarat mort”, a transmis poliția.

După atac, animalul a rămas în țarc și nu mai reprezintă un pericol. Grădina zoologică a fost evacuată, iar polițiștii au demarat ancheta la fața locului.

Parcul numit „Tărâmul tigrilor” dispune de o pasarelă suspendată de 300 metri lungime, de pe care vizitatorii pot observa tigrii siberieni în țarcul lor, care cuprins o zonă împădurită, o pajiște și un bazin cu o cascadă.

Se estimează că mai există, în sălbăticie, doar 500 de exemplare din această specie de tigru.