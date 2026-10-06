VIDEO Un TIR a lovit pompele dintr-o benzinărie de pe Valea Oltului. Scurgeri mari de combustibil, evacuare pe o rază de 200 de metri

Un TIR a lovit pompele de carburant ale unei benzinării de pe Valea Oltului, în afara localităţii Călimăneşti. Poliția și pompierii au anunțat că au fost scurgeri mari de combustibil, iar pentru siguranţă, au fost evacuate toate persoanele pe o rază de 200 de metri.

UPDATE ora 15.16: Impactul nu a fost urmat de incendiu, iar în momentul de faţă nu mai sunt scurgeri de carburanţi, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru, citat de Agerpres.

„În accident este implicat un singur autocamion, concomitent cu asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, acţionându-se şi pentru extragerea persoanei din cabina autocamionului frigorific. Victima, de sex masculin, a fost extrasă în siguranţă de către salvatorii vâlceni şi a fost predată, conştientă şi cooperantă, echipajului aparţinând SAJ Vâlcea”, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea.

Benzinăria se află pe DN 7, la ieşirea din localitatea Călimăneşti, într-o zonă cu trafic intens. Imaginile de la faţa locului arată un camion care a intrat în pompele de alimentare și un autoturism avariat.

Potrivit Poliției, şoferul TIR-ului este încarcerat în cabină.

„Traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, pe raza localității Călimănești, județul Vâlcea, pentru desfășurarea intervenției la locul producerii unui accident. În timpul unei manevre într-o stație de alimentare cu carburant, un autocamion a avariat pompa, fiind scurgeri mari de combustibil. Conducătorul auto este încarcerat în cabină. Se estimează reluarea circulației după ora 15:30”, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Evacuare pe o rază de 200 de metri

La accident intervin pompierii și polițiștii, precum şi o autospecială de intervenţie în caz de riscuri chimice, biologice, radiologice sau nucleare (CBRN).

Pentru siguranța populației, autoritățile au dispus evacuarea persoanelor aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri de locul accidentului, până la finalizarea operațiunilor.

„Pentru siguranţa lor, până la finalizarea operaţiunilor specifice, au fost evacuaţi toţi cetăţenii pe o rază de 200 de metri”, anunțat ISU Vâlcea.