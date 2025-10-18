Un tir de drone rusești a lăsat mii de oameni fără energie electrică în toată Ucraina

Un atac al rușilor asupra unei zone rezidențiale din orașul Kramatorsk, Ucraina, pe 27 mai 2025, a scos oamenii afară din locuințe. Credit line: JOSE COLON / AFP / Profimedia

O persoană a fost ucisă și alte câteva mii de persoane au rămas fără energie electrică sâmbătă, în mai multe regiuni din Ucraina, după ce drone rusești au atacat peste noapte mai multe instalații energetice, potrivit EuroNews.com.

În regiunea Harkiv, aproape toate districtele din orașul Ciuhuiiv au fost deconectate de la rețeaua electrică, potrivit primarului Halyna Minaieva. Într-o postare pe Facebook, edlilul a transmis că 10 atacuri rusești au lovit orașul în timpul nopții.

Un bărbat a fost ucis în atacurile asupra Harkivului, în satul Zelenyi Hai, potrivit lui Oleh Syniehubov, șeful administrației militare din regiune. Oficialul ucrainean a declarat că un total de 12 orașe au fost lovite în întreaga regiune cu 23 de drone.

Operatorul sistemului de distribuție din regiunea Cernihiv a raportat într-o postare pe Telegram că 17.000 de locuitori au rămas fără energie electrică după ce un atac rus a lovit o instalație energetică din districtul Koruukivka.

În districtul Ulyanovsk, o substație electrică ar fi fost lovită, potrivit canalelor rusești Telegram.

O instituție de învățământ din Zaporojie a luat foc după ce a fost lovită de o dronă rusă, a raportat șeful administrației militare din regiune, Ivan Fedorov. El a spus că forțele ruse au efectuat cinci atacuri asupra orașului, avariind și clădiri rezidențiale și vehicule.

De asemenea, mai multe infrastructuri civile au fost lovite și în regiunea Poltava, a scris pe Telegram Volodymyr Kohut, șeful administrației militare regionale. El a spus că un depozit și o întreprindere comercială au fost avariate în atac.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că apărarea aeriană a doborât un total de 136 de drone rusești în timpul bombardamentului din timpul nopții.

Intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene înaintea lunilor reci de iarnă a devenit o tactică obișnuită de-a lungul anilor, de la invazia pe scară largă din 2022, pe care oficialii ucraineni au numit-o „transformarea iernii în armă”.