Un tramvai a deraiat la Milano și a lovit o clădire. Un mort și zeci de răniți

Accident de tramvai la Milano. Foto: Stefano Porta/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire, vineri, la Milano, în nordul Italiei, accidentul soldându-se cu un mort și aproximativ 20 de răniți, a indicat o sursă din cadrul poliției pentru agenția France Presse.

Numeroase ambulanțe s-au deplasat la locul accidentului, scrie AFP.

Nu se cunosc deocamdată circumstanțele în care a deraiat tramvaiul.

Forțele de ordine au blocat întreaga zonă, împiedicând mulțimea să se apropie.

Tramvaiul era vizibil în mijlocul drumului, într-un cartier din oraș situat chiar în apropiere de centrul istoric.

La Milano se desfășoară în acest zile Săptămâna Modei.